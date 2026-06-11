ODI WC 2027 Date: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप? स्पर्धेच्या तारखा आल्या समोर; जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स

ICC Men's Cricket World Cup 2027 dates announced: विराट कोहली व रोहित शर्मा यांनी कसोटी व आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्त घेतली आहे आणि भारताचे सुपरस्टार केवळ वन डे फॉरमॅट खेळत आहेत. या दोघांनी २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याची आणि जिंकण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण, ३९ वर्षांचा रोहित व ३६ वर्षांचा विराट, पुढील वर्षी होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत स्वतःचा फिटनेस कसा राखतात, यावर त्यांचा संघातील समावेश अलवंबून असेल. अशात या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या महत्त्वाच्या तारखा समोर आल्या आहेत..दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे व नामिबिया यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या संभाव्या तारखा समोर आल्या आहेत. मे महिन्यात अहमदाबाद येथे झालेल्या आयसीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या तारखांवर एकमत झाले आहे आणि अधिक तपशील जुलैमध्ये एडिनबर्ग येथे होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निश्चित केले जातील. ESPNcricinfo ने दिलेल्या वृत्तानुसार ही स्पर्धा ४ ऑक्टोबर व २१ नोव्हेंबर या कालावधीत पार पडेल. विराट कोहली व रोहित शर्मा या दोन स्टारसाठी ही स्पर्धा महत्त्वाची आहे. स्पर्धेतील ४१ सामने दक्षिण आफ्रिकेत, ८ ते १० सामने झिम्बाब्वे आणि ३ सामने नामिबिया येथे होण्याचा अंदाज आहे. .Anvay Dravid In India U19 Team : राहुल द्रविडच्या मुलाची भारतीय संघात निवड! श्रीलंका दौऱ्यासाठी BCCI ची घोषणा, संपूर्ण वेळापत्रक.२००३ च्या स्पर्धेनंतर आफ्रिकेत होणारा हा पहिलाच वन डे वर्ल्ड कप असणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेने २००७ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप, २००९ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२३ चा महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे यजमानपद भूषविले होते. झिम्बाब्वे आणि नामिबियाने अलीकडेच १९ वर्षांखालील पुरुषांच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेचे संयुक्तपणे आयोजन केले होते. मागील दोन हंगामात वन डे वर्ल्ड कप १० संघांमध्ये खेळवला गेला होता, परंतु २०२७ मध्ये १४ संघांचा समावेश असेल. संघांना प्रत्येकी सात संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागले जाईल, आणि त्यानंतर प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ 'सुपर सिक्स' टप्प्यात प्रवेश करतील. .World Cup 2027: 39 वर्षांचा विराट, 40 वर्षांचा रोहित; तरीही 2027 विश्वचषक खेळणार? अश्विनच्या वक्तव्याने रंगली चर्चा.पूर्ण सदस्य असल्याने दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे आपोआप पात्र ठरतात, परंतु नामिबिया पात्रता प्रक्रियेचा भाग आहे. हा वर्ल्ड कप २०२७-२०३१ च्या फ्युचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) मधील पहिली आयसीसी स्पर्धा असेल. या वर्षाच्या अखेरीस हाँगकाँगमध्ये होणाऱ्या आयसीसी बैठकांमध्ये त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.