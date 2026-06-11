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ODI WC 2027 Date: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप? स्पर्धेच्या तारखा आल्या समोर; जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स

ODI World Cup 2027 start date and schedule: रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तारखा समोर आल्या आहेत.
ICC Men's Cricket World Cup 2027 dates

ICC Men's Cricket World Cup 2027 dates

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

ICC Men's Cricket World Cup 2027 dates announced: विराट कोहली व रोहित शर्मा यांनी कसोटी व आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्त घेतली आहे आणि भारताचे सुपरस्टार केवळ वन डे फॉरमॅट खेळत आहेत. या दोघांनी २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याची आणि जिंकण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण, ३९ वर्षांचा रोहित व ३६ वर्षांचा विराट, पुढील वर्षी होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत स्वतःचा फिटनेस कसा राखतात, यावर त्यांचा संघातील समावेश अलवंबून असेल. अशात या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या महत्त्वाच्या तारखा समोर आल्या आहेत.

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