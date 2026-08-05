Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाने ट्रेंट बोल्टला रिलीज केले; राशिद खान, निकोलस पूरन, कागिसो रबाडा संघात...

MI Cape Town retained players list; SA20 Season 5 auction latest updates : दक्षिण आफ्रिकेतील ट्वेंटी-२० लीग SA20 मधील सहा संघांनी त्यांच्या रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. या सहा फ्रँचायझीमध्ये मिचेल मार्श, जो रूट, सॅम कुरन, जेसन होल्डर आणि फिल सॉल्ट हे तगडे खेळाडू या पर्वात खेळताना दिसतील. डर्बन सुपर जायंट्स आणि पार्ल रॉयल्स या दोनच फ्रँचायझींनी त्यांच्या प्रत्येकी १९ खेळाडूंचा कोरम पूर्ण केला आहे. उर्वरित चार संघांमध्ये एकूण १९ जागा अद्याप रिक्त आहेत..ऑस्ट्रेलियाच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार मिचेल मार्श हा SA20 मध्ये पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे आणि तो तीन वेळच्या विजेत्या सनरायझर्स इस्टर्न कॅप संघाकडून खेळेल. सनरायझर्स हैदराबाद फ्रँचायझीचा मालकी हक्क असलेल्या दी हंड्रेड लीगमधील सनरायझर्स युनिव्हर्स संघाचे मार्श नेतृत्व करतोय. SA20 मध्ये त्याच्यासोबतीला क्विंटन डी कॉक, मॅथ्यू ब्रीत्झके, जॉर्डन हर्मन व कर्णधार त्रिस्तान स्तब्स असणार आहेत..Hardik Pandya News: इच्छा असूनही Mumbai Indians हार्दिकला डच्चू देऊ शकत नाही... जाणून घ्या MI फ्रँचायझीची कोंडी झालेली Inside Story.MI Capeकडून पहिल्या दोन पर्वात खेळणारा सॅम कुरन यंदाच्या पर्वात डर्बन सुपर जायंट्सकडून खेळणार आहे. त्याच्यासोबतीला इंग्लंडचा सहकारी जॉस बटलर, जो रूट, लहुआन ड्रे प्रेटोरियन हे असतील. गत उपविजेत्या प्रेटोरिया कॅपिटल्सने फिल सॉल्ट व मॅट शॉर्ट यांना करारबद्ध केले आहे. सॉल्टने यापूर्वी कॅपिटल्सचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांच्यासह या संघात डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, शेरफाने रुथरफोर्ड, आंद्र रसेल व कोनोर इस्टरहुएझेन आहेत. इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाड विल जॅक्स हा कॅपिटल्सची साथ सोडून MI Cape Town च्या ताफ्यात दाखल झाला आहे. तो आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडूनच खेळतो..निवृत्तीनंतर किती वर्षांनी भारतीय खेळाडू निवड समिती प्रमुख बनू शकतो? MS Dhoni कडे जाऊ शकते का ही जबाबदारी? वाचा BCCI चा नियम.दुसरीकडे MLC मधील विजेता कर्णधार जेसन होल्डर जोबर्ग सुपर किंग्सकडून खेळणार आहे. सुपर किंग्स आणि MI Cape Town या संघांनी अनुक्रमे ७ व ६ खेळाडूंना करारबद्ध केले आहे. SA20 चे पाचवे पर्व १७ जानेवारीपासून सुरू होणार आणि अंतिम सामना २१ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होईल.MI Cape Town चा संघ - विल जॅक्स, राशिद खान, निकोलस पूरन, कॉर्बिन बॉश, रिझा हेंड्रीक्स, थॉमस काबेर, जॉर्ड लिंडे, डेन पिएड्ट, रायन रिक्लटन, जेसन स्मिथ, टिआन व्हॅन व्हूरेन, ट्रिस्तान स्तब्स, कागिसो रबाडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.