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Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाने ट्रेंट बोल्टला रिलीज केले; राशिद खान, निकोलस पूरन, कागिसो रबाडा संघात...

MI Cape Town squad for SA20 Season 5: दक्षिण आफ्रिकेतील ट्वेंटी-२० लीग SA20 च्या पाचव्या हंगामाच्या लिलावापूर्वी एमआय केपटाऊनने आपल्या संघात मोठे बदल केले आहेत. फ्रँचायझीने अनुभवी वेगवान गोलंदाज ट्रेंट बोल्ट आणि दिग्गज अष्टपैलू किरॉन पोलार्ड यांना रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
MI Cape Town squad for SA20 Season 5

MI Cape Town squad for SA20 Season 5

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

MI Cape Town retained players list; SA20 Season 5 auction latest updates : दक्षिण आफ्रिकेतील ट्वेंटी-२० लीग SA20 मधील सहा संघांनी त्यांच्या रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. या सहा फ्रँचायझीमध्ये मिचेल मार्श, जो रूट, सॅम कुरन, जेसन होल्डर आणि फिल सॉल्ट हे तगडे खेळाडू या पर्वात खेळताना दिसतील. डर्बन सुपर जायंट्स आणि पार्ल रॉयल्स या दोनच फ्रँचायझींनी त्यांच्या प्रत्येकी १९ खेळाडूंचा कोरम पूर्ण केला आहे. उर्वरित चार संघांमध्ये एकूण १९ जागा अद्याप रिक्त आहेत.

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