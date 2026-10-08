Kieron Pollard ला रिलीज केले, नेटकरी निराश झाले ! MI फ्रँचायझीच्या संघाने जाहीर केली १९ जणांची तगडी टीम; राशीद, निकोलस अन्...

Kieron Pollard released by MI Cape Town ahead of SA20 2027: दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० लीगच्या पाचव्या पर्वासाठी बुधवारी खेळाडूंचा लिलाव पार पडला. लिलावातील प्रमुख बोलींमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार फाफ डु प्लेसिस आघाडीवर होता. त्याला ताफ्यात समाविष्ट करण्यासाठी फ्रँचायझींमध्ये कमालीची उत्सुकता दिसून आली.अखेर जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स (JSK) ने त्याला आपल्या ताफ्यात घेतले आणि तो या लिलावातील सर्वात महागड्या खेळाडूंपैकी एक ठरला. त्याचवेळी चेन्नई सुपर किंग्सचा मालकी हक्क असलेल्या JSK फ्रँचायझीने किरॉन पोलार्डला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले. मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीचा MI Cape Town संघ या लीगमध्ये खेळतोय आणि पोलार्डला रिलीज करण्याचा निर्णय चाहत्यांना फार रुचलेला नाही..पुरुष ट्वेंटी-२० क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या पोलार्डला सुपर किंग्सने ८७ लाखांत खरेदी केले. MI केप टाउन फ्रँचायझीनेही आक्रमक बोली लावत दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टपैलू खेळाडू वियान मुल्डरला आणि वेस्ट इंडिजच्या शिमरॉन हेटमायरला आपल्या संघात सामील केले.तीन वेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या सनरायझर्स ईस्टर्न केप संघाने पुन्हा एकदा लिलावात आपली हुशारी दाखवत दक्षिण आफ्रिकेचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज नांद्रे बर्गर आणि इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू क्रेग ओव्हरटन यांना संघात घेऊन आपला १९ खेळाडूंचा ताफा पूर्ण केला..MI केप टाउन ने न्यूझीलंडचा महान वेगवान गोलंदाज ट्रेंट बोल्ट आणि २१ वर्षीय ऑलिव्हर व्हाईटहेड यांना संघात परत आणून आपली वेगवान गोलंदाजी मजबूत केली. SA20 च्या पाचव्या पर्वाची सुरुवात १७ जानेवारी २०२७ रोजी होणार असून, पहिल्याच सामन्यात जेतेपद पटकावणारा सनरायझर्स ईस्टर्न केप संघ गकेबेरा (Gqeberha) येथील सेंट जॉर्जेस पार्कवर प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा सामना करेल..MI Cape Town Team - राशिद खान, जॉर्ज लिंडे, निकोलस पूरन, कागिसो रबाडा, रिझा हेंड्रिक्स, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, रायन रिकेल्टन, डेन पिएड्ट, जेसन स्मीथ, ट्रिस्तान लूस, टिएन व्हॅ व्हूरेन, थॉमस काबेर, शिमरोन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, वियान मुल्डर, डॅनिेल स्मिथ, लेहान बोथा, ऑलिव्हर व्हाइटहेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.