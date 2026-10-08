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Kieron Pollard ला रिलीज केले, नेटकरी निराश झाले ! MI फ्रँचायझीच्या संघाने जाहीर केली १९ जणांची तगडी टीम; राशीद, निकोलस अन्...

MI Cape Town squad after SA20 2027 auction: दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० लीगच्या पुढील पर्वासाठीचा खेळाडूंचा लिलाव बुधवारी पार पडला. मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीचा प्रमुख सदस्य असलेल्या किरॉन पोलार्डला रिलीज केल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
SA20 2027 auction

Kieron Pollard | MI Cape Town squad after SA20 2027 auction:

Swadesh Ghanekar
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Kieron Pollard released by MI Cape Town ahead of SA20 2027: दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० लीगच्या पाचव्या पर्वासाठी बुधवारी खेळाडूंचा लिलाव पार पडला. लिलावातील प्रमुख बोलींमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार फाफ डु प्लेसिस आघाडीवर होता. त्याला ताफ्यात समाविष्ट करण्यासाठी फ्रँचायझींमध्ये कमालीची उत्सुकता दिसून आली.

अखेर जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स (JSK) ने त्याला आपल्या ताफ्यात घेतले आणि तो या लिलावातील सर्वात महागड्या खेळाडूंपैकी एक ठरला. त्याचवेळी चेन्नई सुपर किंग्सचा मालकी हक्क असलेल्या JSK फ्रँचायझीने किरॉन पोलार्डला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले. मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीचा MI Cape Town संघ या लीगमध्ये खेळतोय आणि पोलार्डला रिलीज करण्याचा निर्णय चाहत्यांना फार रुचलेला नाही.

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