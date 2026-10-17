Who Will Be Mumbai Indians’ New Coach? चेन्नई सुपर किंग्सच्या दिग्गजासह पाच जणं शर्यतीत; फ्रँचायझीने शॉर्टलिस्ट केलीत नावं... लवकरच मोठी घोषणा

Five candidates shortlisted for Mumbai Indians head coach role: माहेला जयवर्धनेच्या एक्सिटनंतर मुंबई इंडियन्सने मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी पाच माजी क्रिकेटपटूंची नावं शॉर्टलिस्ट केली आहेत. त्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्सच्या एका दिग्गजाचेही नाव आहे. MI मुख्य प्रशिक्षक म्हणून पाच माजी क्रिकेटपटूंच्या मुलाखती घेणार आहे. या उमेदवारांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचे माजी क्रिकेटपटू मायकल हसी आणि ॲरॉन फिंच; दक्षिण आफ्रिकेचे ॲड्रियन बिरेल आणि मार्क बाउचर आणि इंग्लंडचा इऑन मॉर्गन यांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या मुलाखती येत्या काही दिवसांत घेतल्या जातील..आयपीएल २०२६ मध्ये नवव्या स्थानावर राहिलेल्या मुंबई इंडियन्सने शनिवारी जयवर्धनेला करारमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय दोघांच्याही परस्पर संमतीने झाला आहे. जयवर्धनेची जागा घेणे सोपे नसेल, कारण त्याने २०१७ ते २०२२ या काळात संघात असताना त्याच्या पहिल्या कार्यकाळात MI ने तीन विजेतेपदे जिंकली होती. जयवर्धने गेल्यानंतर राहुल द्रविडचेही नाव मुंबई इंडियन्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होते, परंतु भारताचा माजी मुख्य प्रशिक्षक सध्या आयपीएलपासून दूर राहणेच पसंत करतोय..IPL 2027 : राहुल द्रविड बनणार Mumbai Indians चा नवा प्रशिक्षक, रोहित शर्मा कॅप्टन? जयवर्धनेच्या एक्सिटनंतरची Inside Story.मुंबई इंडियन्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये येत्या काही महिन्यांत आणखी काही जागा रिक्त होण्याची शक्यता आहे. लसिथ मलिंगा व पारस म्हांम्बे या गोलंदाज प्रशिक्षकांसह फलंदाज प्रशिक्षक किरॉन पोलार्ड व क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक कार्ल हॉप्सिन्सन यांचा करार पुढील काही महिन्यांत संपतोय. सूत्रांच्या माहितीनुसार फ्रँचायझी लवकरच मुलाखती घेण्यास सुरुवात करणार आहे..चेन्नई सुपर किंग्सची नुकतीच साथ सोडणाऱ्या माईक हसीचेही नाव MI च्या मुख्य प्रशिक्षकासाठी चर्चेत येत आहे. त्याला ही जबाबदारी मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको, कारण CSK ही नेहमीच मुंबईची कट्टर स्पर्धक राहिली आहे. हसीला नुकतीच इंग्लंड संघाच्या सेट अपमध्ये स्टीफन फ्लेमिंग यांच्यासोबत काम करण्याची ऑफर मिळाली होती, पंरतु त्याने ती नाकारली आणि तो ऑस्ट्रेलियात चांगल्या संधीच्या शोधात आहे. पण, तो आयपीएलसाठीही उपलब्ध आहे..Team India : अजित आगरकरच्या जागी कोण? भारताच्या दिग्गज खेळाडूने भरला फॉर्म; तो रिंगणात उतरलाय म्हणजे बाकीचे OUT....हसीशिवाय आरोन फिंच आणि आफ्रिकेचा एड्रिय बिरेल याचेही नाव चर्चेत आहे. बिरेल सध्या जगभरातील फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेल्या प्रशिक्षकांपैकी एक आहेत. त्यांनी SA20 च्या चार हंगामांत 'सनरायझर्स ईस्टर्न केप'ला तीन वेळा विजेतेपद मिळवून दिले असून, चारही वेळा संघाने अंतिम फेरी गाठली आहे. याव्यतिरिक्त, या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी The Hundred स्पर्धेत 'सनरायझर्स लीड्स वुमन' संघाला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.