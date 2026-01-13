Gautam Gambhir : गौतम गंभीर 'दुटप्पी'! शुभमन गिलसाठी एक न्याय अन् इतरांसाठी वेगळा... मोहम्मद कैफ भडकला

Gautam Gambhir accused of double standards Team India: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत भारतीय संघाला एकामागून एक दुखापतींचे धक्के सहन करावे लागत आहेत. रिषभ पंत मालिकेआधीच दुखापतग्रस्त झाला, तर पहिल्या वन डेत वॉशिंग्टन सुंदरला ( Washington Sundar ) दुखापत झाली. तरीही मुख्य प्रशिक्षक व संघ व्यवस्थापनाने त्याला फलंदाजीला पाठवले आणि त्यांच्या याच निर्णयावर माजी फलंदाज मोहम्मद कैफ ( Mohammad Kaif ) संतापला आहे..सुंदरने त्या सामन्यात ७ चेंडूंत ७ धावा केल्या होत्या. सामन्यानंतर वॉशिंग्टन सुंदरने मालिकेतून माघार घेतली. त्याच्याजागी उर्वरित दोन वन डे सामन्यांसाठी आयुष बडोनीची निवड करण्यात आली. पण, जखमी असूनही सुंदरला फलंदाजी करण्याच्या निर्णयावर राग व्यक्त करताना मोहम्मद कैफने संघ व्यवस्थापन व गौतम गंभीर यांचा दुटप्पीपणा समोर आणला. त्याने शुभमन गिलचे उदाहरण दिले. शुभमन दुखापतग्रस्त झाला तेव्हा गंभीर आणि संघ व्यवस्थापनाने कशा प्रकारने त्याला वाचवले, हे कैफने सांगितले..Viral Video : भारत असुरक्षित म्हणतात अन् बांगलादेशात 'बाऊंड्री'वरून हाणामारी; क्रिकेट सामन्यात तुफान राडा, महिलांनाही धक्काबुक्की.'शुभमन गिल दुखापतग्रस्त झाला ते आठवतं का, कोलकाता येथे झालेल्या त्या कसोटीत तो फलंदाजीला आला नव्हता. तो मोठ्या धावसंख्येचा सामना झाला होता आणि गिलने २०-३० धावा जरी केल्या असत्या तर भारताला विजय मिळवण्यास मदत झाली असती, असे लोकांना वाटत होते. तरीही तो फलंदाजीला आला नाही. त्याची दुखापत आणखी वाढू नये म्हणून त्याला सुरक्षित ठेवले गेले. पण, सुंदरच्या बाबातीत असं का केलं नाही? त्यामुळेच सुंदरला फलंदाजीला पाठवण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मला वाटते. KL Rahul सोबत धाव घेताना त्याला आणखी त्रास झाला असता,'असे कैफ म्हणाला..भारतीय संघाने तो सामना जिंकला असला तरी सुंदरला फलंदाजीला पाठवणे धोक्याचे ठरू शकले असते. तो म्हणाला, तो दुखापतग्रस्त होता आणि तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवर फक्त धावा करायच्या होत्या, तर तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या खेळाडूला पाठायला हवे होते. एखादा खेळाडू जखमी असताना तुम्ही त्याला फलंदाजीला पाठवून त्याची दुखापत आणखी वाढली असती. चेंडू डीप पॉइंट किंवा स्क्वेअर लेगला गेला, तरी तो दुसरी धाव धावू शकत नव्हता. तो केवळ एकच धाव घेऊ शकत होता..IPL 2026 Update: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पुण्याचा हट्ट सोडला, नवी मुंबईसह या शहराची केली निवड; विराट कोहलीचे फॅन्स खुश.म्हणून मला वाटतं तो चुकीचा निर्णय होता. तु्म्ही कुलदीप किंवा दुसऱ्या कोणाला पाठवू शकले असता. जेव्हा परिस्थिती टाळण्यासाऱखी नसती तर सुंदरला पाठवणे मी समजू शकत होतो, असेही कैफ म्हणाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.