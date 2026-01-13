Cricket

Gautam Gambhir : गौतम गंभीर 'दुटप्पी'! शुभमन गिलसाठी एक न्याय अन् इतरांसाठी वेगळा... मोहम्मद कैफ भडकला

Gautam Gambhir accused of double standards Team India : भारताचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफ यांनी थेट गौतम गंभीर आणि भारतीय संघ व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप केले आहेत. शुभमन गिल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या दुखापतीच्या प्रकरणात वेगवेगळे निकष लावण्यात आल्याचा आरोप कैफ यांनी केला आहे.
Kaif Calls Out Indian Team Management Over Selective Protection of Players

Kaif Calls Out Indian Team Management Over Selective Protection of Players

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir accused of double standards Team India: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत भारतीय संघाला एकामागून एक दुखापतींचे धक्के सहन करावे लागत आहेत. रिषभ पंत मालिकेआधीच दुखापतग्रस्त झाला, तर पहिल्या वन डेत वॉशिंग्टन सुंदरला ( Washington Sundar ) दुखापत झाली. तरीही मुख्य प्रशिक्षक व संघ व्यवस्थापनाने त्याला फलंदाजीला पाठवले आणि त्यांच्या याच निर्णयावर माजी फलंदाज मोहम्मद कैफ ( Mohammad Kaif ) संतापला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Gautam Gambhir
Washington Sundar
cricket news today
Shubman Gill
Mohammad Kaif analysis

Related Stories

No stories found.