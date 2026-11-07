Cricket

Mohammed Shami retirement from Tests: "आज, जड अंतःकरणाने..."; मोहम्मद शमीची कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती; म्हणाला, चांगल्या-वाईट काळात माझ्यावर...

Mohammed Shami announced retirement from Test cricket: भारतीय क्रिकेटमधील अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट करत त्याने आपल्या १३ वर्षांच्या कसोटी कारकिर्दीला पूर्णविराम दिला.
Mohammed Shami Retirement

Mohammed Shami announces retirement from Test cricket after 64 matches and 229 wickets. Read his emotional farewell message and check his career statistics.

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mohammed Shami Retirement: 229 Wickets, 6 Five-Wicket Hauls: भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. शमीने भारतासाठी ६४ कसोटी सामन्यांत २७.७१ च्या सरासरीने २२९ बळी घेतले आहेत, ज्यात सहा वेळा पाच बळी घेण्याच्या पराक्रमाचा समावेश आहे. त्याचा शेवटचा कसोटी सामना २०२३ च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपग स्पर्धेचा अंतिम सामना होता. त्या सामन्यात भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Mohammed Shami
cricket news today
Mohammed Shami retirement comments
Marathi cricket news