Mohammed Shami Retirement: 229 Wickets, 6 Five-Wicket Hauls: भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. शमीने भारतासाठी ६४ कसोटी सामन्यांत २७.७१ च्या सरासरीने २२९ बळी घेतले आहेत, ज्यात सहा वेळा पाच बळी घेण्याच्या पराक्रमाचा समावेश आहे. त्याचा शेवटचा कसोटी सामना २०२३ च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपग स्पर्धेचा अंतिम सामना होता. त्या सामन्यात भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला.."आज, जड अंतःकरणाने आणि असंख्य सुंदर आठवणींसह, मी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेत आहे. या संपूर्ण प्रवासात मला पाठिंबा देणाऱ्या आणि चांगल्या-वाईट काळात माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक सहकाऱ्याचे, प्रशिक्षकाचे, कुटुंबीयांचे आणि कोट्यवधी भारतीयांचे मनःपूर्वक आभार," असे शमीने शुक्रवारी रात्री उशिरा एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.नेमके १३ वर्षांपूर्वी त्याच दिवशी शमीने ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले होते आणि ६ नोव्हेंबरलाच त्यानेच निवृत्ती घेतली. पदार्पणाच्या सामन्यात त्याने ११८ धावांत ९ बळी घेत एक जबरदस्त छाप पाडली. उपखंडात रिव्हर्स स्विंगचा प्रभावीपणे वापर करण्यासोबतच त्याने परदेशातील खेळपट्ट्यांवरही वर्चस्व गाजवले. त्याच्या सहा पाच-बळींच्या कामगिरीपैकी चार ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत झाल्या..दुखापतींमुळे त्याच्या प्रवासात अनेकदा अडथळे आले, परंतु त्याने अनेकदा दमदार पुनरागमन केले. २०२३ मध्ये भारतातील वन डे वर्ल्ड कपमधील संस्मरणीय कामगिरीनंतर, शमीवर घोट्याची शस्त्रक्रिया झाली आणि त्याला गुडघ्याशी संबंधित समस्यांचाही सामना करावा लागला. ज्यामुळे तो बऱ्याच काळासाठी राष्ट्रीय संघापासून दूर राहिला. जानेवारी २०२५ मध्ये, त्याने टी२० फॉरमॅटमध्ये पुनरागमन केले आणि त्यानंतर चॅम्पियन्स ट्रॉफी संघातही त्याची निवड झाली. पण, न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यानंतर तो संघाबाहेरच राहिला. .Captain Vaibhav Sooryavanshi : १५ व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशी बनला टीमचा कॅप्टन! त्याच्या नेतृत्वाखाली बघा कोण कोण खेळणार, मॅच कधी व कुठे होणार?.शमीने २२९ विकेट्ससह आपल्या कसोटी कारकिर्दीचा शेवट केला आणि भारतासाठी या फॉरमॅटमधील १२वा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे आणि वेगवान गोलंदाजांमध्ये तो सहाव्या क्रमांकावर आहे."मी कसोटी क्रिकेटला निरोप देत आहे, पण त्याच्याशी निगडित आठवणीं सोबत कायम राहतील. जेव्हा मी पहिल्यांदा भारताची कसोटी जर्सी घातली, तेव्हा माझे एकच स्वप्न होते, माझ्या देशासाठी काहीतरी करून दाखवणे. त्यानंतर, प्रत्येक विकेट, प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक दुखापत आणि प्रत्येक पुनरागमनाने मला काहीतरी शिकवले आहे. कसोटी क्रिकेट माझ्यासाठी केवळ एक प्रकार नाही, तर तो माझ्या आयुष्याचा एक खूप खास भाग राहिला आहे. आज, जड अंतःकरणाने आणि असंख्य सुंदर आठवणींसह, मी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेत आहे. जरी मी कसोटी क्रिकेटमध्ये माझा शेवटचा चेंडू टाकला असला तरी, भारतासाठी खेळण्याचा अभिमान मी माझ्या हृदयात नेहमीच जपून ठेवीन. धन्यवाद, कसोटी क्रिकेट," असे तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.