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भुवनेश्वर कुमारच्या निवडीवर मोहम्मद शमीची रोखठोक प्रतिक्रिया; म्हणाला, मला भारताकडून खेळण्याची संधी न मिळाल्यास...

Mohammed Shami's Strong Message: भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने भुवनेश्वर कुमारच्या भारतीय संघातील निवडीवर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. भुवनेश्वरला भारताकडून खेळण्याची संधी मिळाली, ही त्याच्यासाठी चांगली गोष्ट असल्याचे शमीने म्हटले.
Mohammed Shami reacts to Bhuvneshwar Kumar's India selection

Mohammed Shami reacts to Bhuvneshwar Kumar's India selection

Swadesh Ghanekar
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Mohammed Shami reacts to Bhuvneshwar Kumar's India selection: जवळपास चार वर्षानंतर भुवनेश्वर कुमारचे भारतीय संघात पुनरागमन झाले आणि आता चाहते मोहम्मद शमीच्या निवडीकडे लक्ष लावून बसले आहेत. भुवीने इंडियन प्रीमिअर लीगच्या मागील दोन पर्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या जेतेपदात महत्त्वाचा वाटा उचलला. त्यामुळेच त्याची न्यूझीलंड दौऱ्यावरील ट्वेंटी-२० मालिकेत निवड झाली. अजित आगरकरचा निवड समिती प्रमुख म्हणून कार्यकाळ संपल्यानंतर भुवीच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. तसाच तो मोहम्मद शमीचाही होईल, अशी अनेकांना आशा आहे. पण, ३६ वर्षीय शमीचं मत काही वेगळं आहे...

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