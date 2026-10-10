भुवनेश्वर कुमारच्या निवडीवर मोहम्मद शमीची रोखठोक प्रतिक्रिया; म्हणाला, मला भारताकडून खेळण्याची संधी न मिळाल्यास...

Mohammed Shami reacts to Bhuvneshwar Kumar's India selection: जवळपास चार वर्षानंतर भुवनेश्वर कुमारचे भारतीय संघात पुनरागमन झाले आणि आता चाहते मोहम्मद शमीच्या निवडीकडे लक्ष लावून बसले आहेत. भुवीने इंडियन प्रीमिअर लीगच्या मागील दोन पर्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या जेतेपदात महत्त्वाचा वाटा उचलला. त्यामुळेच त्याची न्यूझीलंड दौऱ्यावरील ट्वेंटी-२० मालिकेत निवड झाली. अजित आगरकरचा निवड समिती प्रमुख म्हणून कार्यकाळ संपल्यानंतर भुवीच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. तसाच तो मोहम्मद शमीचाही होईल, अशी अनेकांना आशा आहे. पण, ३६ वर्षीय शमीचं मत काही वेगळं आहे....चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ च्या फायनलनंतर शमी भारतीय संघाबाहेर आहे. २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतही त्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली होती, पंरतु त्यानंतर दुखापतीमुळे तो जवळपास दोन वर्ष संघाबाहेर होता. त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफीतून पुनरागमन केले, परंतु आगरकरने फिटनेसचं कारण देऊन शमीला संघाबाहेर ठेवले. शमीने देशांतर्गत स्पर्धेत चांगली कामगिरी करून दाखवताना तंदुरुस्तीसह फॉर्मही सिद्ध केला. पण, आगरकरने तोपर्यंत संघात प्रसिद्ध कृष्णा व हर्षित राणा या युवा गोलंदाजांना संधी दिली..तिलक वर्माने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला, जगात जो कुणालाच नव्हता जमला! IND vs WI दुसऱ्या सामन्यात नेमकं असं काय केलं?.आता भुवनेश्वरच्या पुनरागमनामुळे शमीच्या आशा उंचावल्या आहेत. शमी म्हणाला,"भुवनेश्वर कुमारला भारतीय संघात खेळण्याची संधी मिळाली आणि ही त्याच्यासाठी चांगली गोष्ट आहे." Revsportz शी बोलताना शमीने आपले मन मोकळे केले. मोहम्मद शमीला न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत संधी मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. .तो पुढे म्हणाला,"मला माझ्या निवडीची चिंता नाही. भारताकडून खेळण्याची मला जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा मी सर्वोत्तम देईन. सध्या माझं सर्व लक्ष हे रणजी सामन्यावर आहे. मागील दोन ते तीन वर्ष माझ्यासोबत हेच घडत आलं आहे. मी चांगली कामगिरी करत आहे आणि बंगालसाठी माझी तंदुरुस्ती सिद्ध केली आहे. जर मला पुन्हा भारताकडून खेळण्याची संधी मिळाली नाही, तर त्यात माझे काही नुकसान नाही.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.