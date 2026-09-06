मोहम्मद शमीला संघातून कायमचा बाहेर करू नका! माजी प्रशिक्षकाने गंभीर अगरकरांना दिला इशारा; म्हणाले, “अजून बरंच क्रिकेट बाकी आहे”

Mohammed Shami Comeback: भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी बऱ्याच काळापासून टीम इंडियापासून बाहेर आहे. दुखापतीमुळे त्याला भारतीय संघात स्थान मिळालेले नाही. शमीने शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना २०२५मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळला होता. त्यानंतर तो संघाबाहेर आहे.गौतम गंभीर यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ आणि अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती शमीपासून पुढे गेल्याचे दिसत आहे. मात्र, भारताचे माजी गोलंदाजी प्रशिक्षक भरत अरुण यांनी शमीला अजून एक संधी मिळायला हवी, असे म्हटले आहे..‘शमीमध्ये अजून भरपूर क्रिकेट बाकी’भरत अरुण यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना शमीबाबत मोठे वक्तव्य केले.“शमीसाठी निवडीचे दरवाजे बंद करू नयेत. त्याच्यात अजून भरपूर क्रिकेट बाकी आहे. एखादा खेळाडू चांगली कामगिरी करत असेल, तर त्याचे वय हा मुद्दा नसावा,” असे भरत अरुण यांनी म्हटले.शमीला लाल चेंडूने गोलंदाजी करायला खूप आवडते. नेट्समध्ये असो किंवा सामन्यात, त्याला चेंडू दिला की तो लगेच गोलंदाजीला सुरुवात करतो, असेही अरुण यांनी सांगितले..BHUVNESHWAR KUMAR: सिलेक्टर्सचा फक्त एक फोन अन् भुवी पुन्हा टीम इंडियात! दमदार IPL सीझननंतर भुवनेश्वरचा खुलासा; म्हणाला, ‘मी नकार... .२०२६च्या ड्युलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात शमी ईस्ट झोनकडून खेळला, तर हा त्याचा १००वा प्रथम श्रेणी सामना ठरणार आहे. यामध्ये भारताकडून खेळलेल्या ६४ कसोटी सामन्यांचाही समावेश आहे..शमीने तीन वर्षांहून अधिक काळ कसोटी सामना खेळलेला नाही. मात्र, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याची कामगिरी चांगली राहिली आहे. ९९ प्रथम श्रेणी सामन्यांत त्याने २६.३०च्या सरासरीने विकेट्स घेतल्या आहेत.ईस्ट झोनचा कर्णधार ईशान किशननेही शमीच्या कमबॅकबाबत भाष्य केले. भारतीय संघात पुन्हा स्थान मिळवण्याची शमीमध्ये अजूनही भूक आणि प्रेरणा असल्याचे किशनने सांगितले..BHUVNESHWAR KUMAR: सिलेक्टर्सचा फक्त एक फोन अन् भुवी पुन्हा टीम इंडियात! दमदार IPL सीझननंतर भुवनेश्वरचा खुलासा; म्हणाला, ‘मी नकार... .IPL २०२६मध्येही घेतल्या १२ विकेट्सशमीने IPL २०२६मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळताना १३ सामन्यांत १२ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या शमीला पुन्हा भारतीय संघात संधी मिळणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.