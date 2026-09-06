Cricket

मोहम्मद शमीला संघातून कायमचा बाहेर करू नका! माजी प्रशिक्षकाने गंभीर अगरकरांना दिला इशारा; म्हणाले, “अजून बरंच क्रिकेट बाकी आहे”

Mohammed Shami Comeback: मोहम्मद शमीला भारतीय संघातून कायमचे बाहेर करू नका, त्याच्यात अजून बरंच क्रिकेट बाकी आहे, असा सल्ला माजी गोलंदाजी प्रशिक्षक भरत अरुण यांनी गंभीर-अगरकरांना दिला आहे.
Mohammed Shami Comeback

Mohammed Shami Comeback

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Mohammed Shami Comeback: भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी बऱ्याच काळापासून टीम इंडियापासून बाहेर आहे. दुखापतीमुळे त्याला भारतीय संघात स्थान मिळालेले नाही. शमीने शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना २०२५मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळला होता. त्यानंतर तो संघाबाहेर आहे.

गौतम गंभीर यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ आणि अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती शमीपासून पुढे गेल्याचे दिसत आहे. मात्र, भारताचे माजी गोलंदाजी प्रशिक्षक भरत अरुण यांनी शमीला अजून एक संधी मिळायला हवी, असे म्हटले आहे.

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