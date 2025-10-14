Mohammad Shami: 'मी जर रणजी खेळू शकतो, तर वनडे का नाही?' ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून वगळल्यानंतर शमीचा थेट प्रश्न

भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार असून, रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवून शुभमन गिलला जबाबदारी देण्यात आली आहे. मोहम्मद शमीला वनडे संघातून वगळण्यात आले आहे. याबाबत शमीने आता भाष्य केले असून तो वनडे क्रिकेट खेळू शकतो असं म्हटलं आहे..भारताचा वनडे संघ बुधवारी (१५ ऑक्टोबर) ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात ३ वनडे आणि ५ टी२० सामन्यांची मालिका भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळायची आहे. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेने या दौऱ्याची सुरुवात होईल. या दौऱ्यासाठी मागच्या आठवड्यात भारतीय संघांची घोषणा करण्यात आली. यावेळी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. रोहित शर्माला वनडे संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवून शुभमन गिलकडे ही जबाबदारी देण्यात आली. याशिवाय रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराजसह मोहम्मद शमीला वनडे संघातून वगळण्यात आले. यावर आता मोहम्मद शमीने भाष्य केले आहे. .Mohammad Shami: ४ लाखांच्या पोटगीनंतर शमीला हसीन जहाँ म्हणते, 'आय लव्ह यू जानू! माझ्यासारखी बायको...'.शमी २०२३ वर्ल्ड कपनंतर त्याच्या दुखापतींशी झुंज देत होता. पण त्यातून तो सावरला असून देशांतर्गत क्रिकेट खेळत आहे. मात्र असे असले तरी तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बराच काळ दिसलेला नाही. तो नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यासाठीही भारताच्या कसोटी संघाचा भाग नव्हता. तसेच आता त्याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठीही निवडलेले नाही. याबाबत त्याने स्पष्ट केले की तो पूर्ण तंदुरुस्त आहे. तो जर ४ दिवसीय रणजी सामने खेळू शकतो, तर तो ५० षटकांचे वनडे क्रिकेटही खेळू शकतो..१५ ऑक्टोबरपासून रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी शमीची बंगाल संघात निवड झाली आहे. दरम्यान, रणजी ट्रॉफी स्पर्धेपूर्वी शमी मीडियाशी बोलताना म्हणाला, 'भारतीय संघाकडून माझ्याशी माझ्या फिटनेसबद्दल कोणताही संपर्क करण्यात आलेला नाही. मी त्यांना माझ्या फिटनेसबद्दल माहिती देण्यापेक्षा त्यांनी मला याबाबत विचारायला हवं. जर मी चार दिवसीय क्रिकेट खेळतो, तर मी ५० षटकांचे सामने का खेळू शकत नाही? जर मी फिट नसतो, तर मी एनसीएमध्ये असतो आणि रणजी क्रिकेट खेळत नसतो.'.दरम्यान, भारतीय निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी शमीला न निवडण्यामागचे कारण सांगताना म्हटले होते की त्यांना कोणतेही अपडेट्स मिळालेले नाही. त्याने गेल्या २-३ वर्षात फार क्रिकेट खेळलेले नाही. त्यामुळे त्याने क्रिकेट खेळले पाहिजे..Mohammad Shami: निवृत्ती कधी घेणार? शमीने दिलं स्पष्ट उत्तर दिलं; म्हणाला, 'मला निवडलं नाही, तरी...'.शमीने भारतासाठी शेवटचे चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मध्ये खेळेल आहे. त्यानंतर तो भारतासाठी खेळलेला नाही. मोहम्मद शमीने आत्तापर्यंत १०८ वनडे सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने २०६ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.