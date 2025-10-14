Cricket

Mohammad Shami: 'मी जर रणजी खेळू शकतो, तर वनडे का नाही?' ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून वगळल्यानंतर शमीचा थेट प्रश्न

Mohammed Shami Takes a Dig at Indian Selectors: मोहम्मद शमीला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघात स्थान मिळाले नाही. याबाबत त्याने त्याचे स्पष्ट मत मांडले असून तो वनडे क्रिकेटसाठी फिट असल्याचे म्हटले आहे.
Mohammad Shami

Mohammad Shami

Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार असून, रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवून शुभमन गिलला जबाबदारी देण्यात आली आहे.

  • मोहम्मद शमीला वनडे संघातून वगळण्यात आले आहे.

  • याबाबत शमीने आता भाष्य केले असून तो वनडे क्रिकेट खेळू शकतो असं म्हटलं आहे.

