Mohammad Shami चा टीम इंडियासोबतचा प्रवास संपला? निवड समितीने त्याला सोडून पुढे जाण्याचा प्लॅन बनवलाय... GEN Z वर लक्ष

Mohammed Shami latest Team India news: BCCI ने आगामी श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारताचा कसोटी संघ जाहीर केला. प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याच्या फिटनेबाबत संभ्रम असताना मोहम्मद शमीचे पुनरागमन होईल, अशी अपेक्षा होती. पण, निवड समितीने पुन्हा एकदा वेगवान गोलंदाजाला वगळले. श्रीलंका दौऱ्यासाठी निवडलेल्या १५ सदस्यीय संघात जस्सीसह मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा व गुरनूर ब्रार हे जलदगती गोलंदाज दिसत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा शमीच्या कारकिर्दीबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. संघ व्यवस्थापन व निवड समिती शमीला वारंवार डावलत आहेत आणि आता हाती आलेल्या वृत्तानुसार शमीचा भारतीय संघासोबतचा प्रवास संपलाच आहे.. कारण निवड समिती युवा गोलंदाजांसह पुढे जाण्याची योजना आखत आहे..भारतीय संघातून वगळल्यानंतर शमी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये परतला आणि तेथे त्याने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली. त्याने रणजी करंडक स्पर्धेत बंगालचे प्रतिनिधित्व करताना ३७ विकेट्स घेतल्या आणि तंदुरुस्त असल्याचे सिद्ध केले. असे असूनही निवड समितीने त्याला वगळले. पण, स्पोर्ट्सस्टारने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय निवड समिती युवा जलदगती गोलंदाजांना घडवण्याचा आणि त्यांना संधी देण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे भविष्यातील संघ घडवण्यासाठी ते त्यांना संधी देऊ इच्छितात..WI vs PAK 1st Test : पाकिस्तानची वाट लागली... २११ धावाही झेपल्या नाही, वेस्ट इंडिजसमोर गार... WTC FInal शर्यतीतून OUT.भारतीय संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२७ च्या फायनलमध्ये पोहोचण्याची शक्यता फार कमी आहे. पण, त्यांनी पुढील WTC स्पर्धेची आणि २०२७ मध्ये होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कपची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळेच सीनियर गोलंदाजांचा विचार आता निवड समितीकडून केला जात नाही. युवा गोलंदाजांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचा पुरेसा अनुभव मिळवून देण्याचा, त्यांचा प्रयत्न आहे. भारतीय ड्रेसिंगरुममध्ये स्थित्यंतर सुरू झाले आहे आणि त्यामुळे आता शमीला यात जागा नाही..जसप्रीत बुमराह हा भारताचा प्रमुख गोलंदाज असेल यात काडीमात्र शंका नाही. पण, त्याच्यावरील वर्कलोड व्यवस्थित हाताळायला हवा. भारतीय संघ पूर्णपणे त्याच्यावर विसंबून राहू शकत नाही. अशा परिस्थितीत दुसरी फळी तयार करावी लागेल आणि त्यासाठी युवा गोलंदाजांना अधिक संधी दिली जाईल. जस्सीच्या अनुपस्थितीत मोहम्मद सिराजला युवा गोलंदाजांना सोबत घेऊन टीम इंडियासाठी दमदार कामगिरी करून दाखवण्याची जबाबदारी असेल..टीम इंडियाची साथ सोडली अन् Ryan Ten Doeschate ला कोलकाता नाइट रायडर्समध्ये प्रमुख जबाबदारी मिळाली; आता जगभरात....मोहम्मद शमीने भारतासाठी ६४ कसोटीत २२९ विकेट्स आमइ १०८ वन डे सामन्यांत २०६ विकेट्स घेतल्या आहेत. २५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याच्या नावावर २७ विकेट्स आहेत. कसोटीत त्याच्या नावावर २ अर्धशतकांसह ७५० धावा आहेत. तो भारतासाठी शेवटचा कसोटी सामना २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला होता. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर तो वन डे संघातूनही बाहेर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.