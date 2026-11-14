IND vs NZ 5th ODI: आता 'बेस्ट प्लेअर' उतरावाच लागणार! भारताच्या Playing XI मध्ये बदल होणार, कुलदीप यादव OUT?

India vs New Zealand 5th ODI probable playing XI: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला पाचवा व शेवटचा वन डे सामना रविवारी दिनांक १५ नोव्हेंबरला माउंट मौनगानुई येथे होणार आहे. चौथ्या वन डेत भारतीय संघ ८९ धावांत तंबूत परतला आणि त्यांना २४४ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे मालिका खिशात टाकण्यासाठी आता त्यांना पाचवा वन डे सामना जिंकावा लागणार आहे. त्याचवेळी न्यूझीलंडने २०१९ नंतर घरच्या मैदानावर एकही वन डे मालिका गमावलेली नाही, हे लक्षात ठेवायला हवे. चौथ्या सामन्यातील दणदणीत विजयाने त्यांचे मनोबल नक्कीच उंचावले असेल. अशावेळी भारतीय संघ पाचव्या सामन्यात त्यांचा बेस्ट प्लेअर मैदानावर उतरणार आहे..चौथ्या वन डेत भारतीय गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई झाली. त्यात क्षेत्ररक्षणात झालेल्या चुका न्यूझीलंडच्या पथ्यावर पडल्या आणि त्यांनी ३३२ धावांची विशाल धावसंख्या उभी केली. तेच न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी कहर केला आणि भारताला ८९ धावांवर गुंडाळले. आता मालिका जिंकण्यासाठी भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याचा नक्की विचार करेल. चौथ्या वन डे सामन्यात कुलदीप यादवला खेळण्याची संधी दिली, परंतु त्याने ८ षटकांत ७३ धावा दिल्या. त्याला एकही विकेट घेता आली नाही. या दौऱ्यावरील कुलदीपचा हा पहिलाच सामना होता, परंतु तो दडपणाखाली चांगली कामगिरी करू शकला नाही..IND vs NZ 4th ODI: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये Unplayable Deliveries असं काही नसतं, फलंदाजानं...; ८९ ऑल आऊटनंतर गौतम गंभीरकडून कानउघडणी.पाचव्या कसोटीत कुलदीपला अंतिम ११ मधील त्याचे स्थान गमवावे लागणार आहे. त्याच्याजागी जलदगती गोलंदाज मोहम्मद सिराजला ( Mohammed Siraj) संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. सिराजला या दौऱ्यावर एकही सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही आणि तो या सामन्यानंतर कसोटी मालिकेच्या तयारीला वेलिंग्टनला जाणार आहे. सिराजच्या समावेशाने भारताच्या जलदगती गोलंदाजीची ताकद वाढेल. या एका बदला व्यतिरिक्त भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दुसरा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे..India’s likely playing XI for 5th ODI against New Zealand - रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इशान किशन, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.