सिराजने चेंडू पाहताच घेतली थेट मैदानावर झेप! गुरनूर ब्रारचा थ्रो चुकवताना झाली अशी फजिती की रोहित-कोहलीलाही हसू आवरेना; VIDEO व्हायरल

MOHAMMED SIRAJ VIRAL VIDEO: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तिसऱ्या वनडेत एक मजेशीर घटना पाहायला मिळाली. वेस्ट इंडिजच्या डावातील सहाव्या षटकात गुरनूर ब्रारने केलेला थ्रो थेट मोहम्मद सिराजच्या दिशेने गेला. चेंडू आपल्या दिशेने येताना पाहून सिराजने मैदानावर खाली वाकत स्वतःला वाचवलं. चेंडू अगदी थोडक्यात त्याच्या डोक्यावरून गेला. ही घटना पाहून रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीलाही हसू आवरलं नाही. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..नेमकं काय घडलं?वेस्ट इंडिजच्या डावातील सहाव्या षटकात मोहम्मद सिराज गोलंदाजी करत होता. षटकातील एका चेंडूवर आमिर जांगूने शॉट मारला आणि दोन्ही फलंदाजांनी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी फील्डिंग करत असलेल्या गुरनूर ब्रारने चेंडू उचलला आणि गोलंदाजीच्या टोकाकडे थ्रो केला. मात्र, त्याचा थ्रो चुकला आणि चेंडू थेट सिराजच्या दिशेने गेला.त्यावेळी सिराज आपला चेंडू टाकून खाली वाकलेला होता. चेंडू वेगाने आपल्या दिशेने येताना पाहून त्याने लगेच डोकं खाली केलं. चेंडू सिराजच्या डोक्याच्या अगदी जवळून गेला आणि थोडक्यात मोठी दुखापत टळली..रोहित-विराटला हसू आवरेनासिराज सुरक्षित असल्याचं लक्षात आल्यानंतर रोहित शर्मा या घटनेवर हसू लागला. त्यानंतर विराट कोहलीही हसताना दिसला. सिराजनेही मागे वळून गुरनूर ब्रारकडे पाहिलं. या घटनेचा व्हिडिओ कॅमेऱ्यात कैद झाला असून रोहित आणि विराटची प्रतिक्रिया पाहून हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे..Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव.सामन्यात काय घडलं?या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत ५० षटकांत ७ विकेट्स गमावत ३५१ धावा केल्या. केएल राहुलने नाबाद १२९ धावा केल्या, तर रोहित शर्माने ९२ आणि ऋतुराज गायकवाडने ५७ धावा केल्या. यानंतर वेस्ट इंडिजने शे होपच्या नाबाद १६२ धावांच्या खेळीच्या जोरावर ४८.२ षटकांत ५ विकेट्स गमावत लक्ष्य पूर्ण केलं आणि भारताचा ५ विकेट्सने पराभव केला. मात्र, भारताने पहिले दोन सामने जिंकल्याने वनडे मालिका २-१ अशी आपल्या नावावर केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.