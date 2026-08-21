१९ चेंडूंत ९० धावा: ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाचे पोर्तुगालसाठी दमदार शतक! T20 World Cup पात्रता फेरीत रोनाल्डोचा देश अव्वल

Moises Henriques Smashes Century for Portugal: ऑस्ट्रेलियाचा माजी खेळाडू मोइसेस हेन्रिक्स पोर्तुगाल संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२८ स्पर्धेची पात्रता मिळवून देण्यासाठी दमदार खेळ करतोय. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा पोर्तुगाल हा फक्त फुटबॉलसाठी ओळखला जायचा, परंतु आता क्रिकेटच्या मैदानावरही हा देश आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी जोर लावतोय. वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या युरोपिय पात्रता स्पर्धेत पोर्तुलागने सलग चार विजय मिळवताना ब गटात अव्वल स्थान पटकावले आहे आणि त्यात हेन्रिक्सने सिंहाचा वाटा उचलला आहे..पोर्तुगाल संघाचे नेतृत्व करताना हेन्रिक्सने ३ सामन्यांत नाबाद ६६, १, १११ धावांची खेळी केली आहे. त्याने ऑस्ट्रेलियाचे चार कसोटी, १६ वन डे व २७ ट्वेंटी-२० सामन्यांत प्रतिनिधित्व केले आहे. तो अनुभव घेऊन तो पोर्तुगालमध्ये दाखल झाला आणि काल झेक प्रजासत्ताकविरुद्ध वादळी शतक झळकावले. पोर्तुगालने हा सामना DLS नुसार ९१ धावांनी जिंकला आणि विजयी घोडदौड कायम राखली..IND vs SL 2nd Test: भारत-श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीपूर्वी संघात बदल; तगड्या ऑल राऊंडरसह २ खेळाडूंची एन्ट्री, मिळणार पदार्पणाची संधी.प्रथम फलंदाजी करताना पोर्तुगालने २० षटकांत ६ बाद २११ धावा केल्या. सलामीवीर धवलकुमार नोरोतम गोल्डन डकवर माघारी परतल्यानंतर ख्रिस्तोफर डी फ्रेइटास व हेन्रिक्स यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १०७ धावा जोडल्या. त्यात ख्रिस्तोफरच्या ३० धावाच होत्या. हेन्रिक्सने झेक प्रजासत्ताकच्या गोलंदाजांचा समाचार घेताना ५१ चेंडूंत १११ धावांची वादळी खेळी केली. त्यात १२ चौकार व ७ षटकारांच्या आतषबाजीसह १९ चेंडूंत ९० धावांच्या खेळीचा समावेश होता. कार्लोस नन्सने १९ चेंडूंत नाबाद ३१ धावा केल्या..पावसाच्या व्यत्ययामुळे झेक प्रजासत्ताकसमोर ८.५ षटकांत ११६ धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवले गेले. पण, झेक प्रजासत्ताकला ८.५ षटकांत ५ बाद २४ धावाच करता आल्या आणि पोर्तुगालने ९१ धावांनी सामना जिंकला. ब गटात पोर्तुलाग चार विजय व ८ गुणांसह टॉपर आहे आणि जर्मनी ३ विजयांसह दुसऱ्या क्रमांवर आहे. अ गटात स्पेनने सलग चौथा विजय मिळवून अव्वल स्थान पटकावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.