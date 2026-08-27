MS DHONI CSK STAKE CONTROVERSY: धोनीला CSKमध्ये २५ टक्के हिस्सा हवा होता? दाव्याने खळबळ, आकाश चोप्रांनी सांगितलं नेमकं सत्य

MS DHONI CSK STAKE CONTROVERSY: चेन्नई सुपर किंग्स(csk) म्हटलं की डोळ्यासमोर येतं ते म्हणजे महेंद्रसिंग धोनीचं नाव. चेन्नईच्या महत्त्वाच्या खेळाडूंपैकी एक असलेला धोनी हा फ्रँचायझीसाठी अत्यंत मौल्यवान खेळाडू मानला जातो. धोनीच्या नेतृत्वाखाली चेन्नईने तब्बल पाच वेळा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकली आहे.परंतु आता धोनी त्याच्या खेळामुळे नाही, तर वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. धोनीने चेन्नई सुपर किंग्समध्ये २५ टक्के हिस्सेदारी मागितल्याची बातमी सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावर आता भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक आकाश चोप्राने आपलं मत व्यक्त केलं आहे..एका रिपोर्टमध्ये धोनीने चेन्नईमध्ये २५ टक्के हिस्सा मागितल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर ही हिस्सेदारी कमी करण्याबाबत चर्चा झाली आणि फ्रँचायझीसोबत मनमुटाव झाल्याचंही सांगण्यात आलं. मात्र, आकाश चोप्राला हा दावा फारसा पटलेला नाही.आकाश चोप्राने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर या बातमीवर भाष्य केलं. त्याने चेन्नईच्या ब्रँड व्हॅल्यूचाही उल्लेख केला..MS Dhoni: रेसिंग ट्रॅकवर 'माही'चा जलवा! मद्रास सर्कीटवर धोनीने पळवली सुपरबाईक, Video तुफान Viral.चोप्राच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या फ्रँचायझीची किंमत जवळपास १.८ अब्ज डॉलर असेल, तर त्यातील २५ टक्के हिस्सा म्हणजे तब्बल ४५० दशलक्ष डॉलरच्या आसपासची रक्कम होते. एवढी मोठी रक्कम गुंतवणं ही सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे धोनीने एवढी मोठी हिस्सेदारी मागितल्याचा दावा त्याला अवास्तव वाटतो..या रिपोर्टमध्ये धोनीला आधी ३.५ टक्के आणि त्यानंतर ५.५ टक्के हिस्सेदारी देण्याबाबत चर्चा झाल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. मात्र, या संपूर्ण दाव्यावरच आकाश चोप्राने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.२५ टक्के हिस्सा मागणं, तो नाकारला जाणं, त्यानंतर ३.५ टक्के आणि ५.५ टक्के हिस्सेदारीची चर्चा होणं आणि त्यातून धोनी-फ्रँचायझीमध्ये मनमुटाव झाल्याचं सांगितलं जाणं, हे सगळं चोप्राला संशयास्पद वाटतं..चोप्राने असंही म्हटलं की, त्याच्याकडे या प्रकरणाची कोणतीही अधिकृत किंवा पडताळलेली माहिती नाही. त्यामुळे तो या बातमीला थेट 'फेक न्यूज' म्हणणार नाही. पण त्याला ही स्टोरी खरी वाटत नाही आणि कुणीतरी ही स्टोरी प्लांट केली असावी, असं त्याचं मत आहे..MS Dhoni : महेंद्रसिंग धोनी अन् CSK मध्ये सुरू झालाय वाद; इतकी वर्ष संघासोबत राहिल्यानंतर निर्माण झालीय कटुता, नेमकं काय घडतंय?.धोनी आणि चेन्नई यांचं नातं आयपीएलमधील सर्वात खास नात्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे धोनीने फ्रँचायझीमध्ये हिस्सेदारी मागितल्याच्या बातमीने क्रिकेट चाहत्यांमध्येही चर्चा रंगली.मात्र, आकाश चोप्राच्या वक्तव्यानंतर या दाव्यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. धोनीने खरंच चेन्नईमध्ये २५ टक्के हिस्सा मागितला होता का, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.