MS DHONI: धोनीने CSK मध्ये २५ टक्के हिस्सा मागितला? अखेर फ्रँचायझीने मौन तोडलं; माहीच्या IPL भविष्याबाबतही मोठं अपडेट

MS Dhoni CSK Stake: चेन्नई सुपर किंग्स(csk) म्हटलं की महेंद्रसिंग धोनीचं नाव समोर येतं म्हणजे येतंच. सीएसकेच्या यशामध्ये धोनीचा मोठा वाटा राहिला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून धोनीने सीएसकेमध्ये २५ टक्के हिस्सेदारी मागितल्याची चर्चा क्रिकेट वर्तुळात रंगली होती. या चर्चांमुळे धोनी आणि सीएसकेच्या नात्याबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. आता मात्र खुद्द सीएसकेकडूनच या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.सीएसकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कासी विश्वनाथन यांनी धोनीने संघात हिस्सा मागितल्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. त्यांनी या चर्चांना ‘निराधार अफवा’ असल्याचं स्पष्ट केलं आहे..MS DHONI CSK STAKE CONTROVERSY: धोनीला CSKमध्ये २५ टक्के हिस्सा हवा होता? दाव्याने खळबळ, आकाश चोप्रांनी सांगितलं नेमकं सत्य.धोनीने २५ टक्के हिस्सा मागितला?गेल्या आठवड्यात काही रिपोर्ट्समध्ये धोनीला सीएसकेमध्ये मोठी हिस्सेदारी खरेदी करायची असल्याचा दावा करण्यात आला होता. धोनीने सुरुवातीला २५ टक्के हिस्सा मागितला होता आणि त्यानंतर ही मागणी कमी केल्याचंही या रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आलं होतं.सीएसकेकडून मात्र या दाव्यांमध्ये कोणतंही तथ्य नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. कासी विश्वनाथन यांनी पीटीआयला सांगितलं की, “या अफवा पूर्णपणे निराधार आहेत.”.धोनीच्या IPL 2027 खेळण्याबाबतही मोठं अपडेटधोनीच्या हिस्सेदारीची चर्चा सुरू असतानाच तो आयपीएल २०२७ मध्ये खेळणार की नाही, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र विश्वनाथन यांनी याबाबतही महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे..MS Dhoni: रेसिंग ट्रॅकवर 'माही'चा जलवा! मद्रास सर्कीटवर धोनीने पळवली सुपरबाईक, Video तुफान Viral.धोनीने पुढील हंगामात खेळणार नसल्याचं अद्याप सांगितलेलं नाही. त्यामुळे त्याच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागणार आहे. धोनीला आयपीएल २०२५ च्या मेगा लिलावापूर्वी सीएसकेने ४ कोटी रुपयांत कायम ठेवलं होतं. मात्र दुखापतीमुळे तो आयपीएल २०२६ च्या संपूर्ण हंगामाला मुकला.४५ वर्षांचा झाल्यानंतरही धोनीचं सीएसकेसोबतचं नातं कायम आहे. आता तो आयपीएल २०२७ मध्ये मैदानावर परतणार का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.