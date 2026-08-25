MS Dhoni : महेंद्रसिंग धोनी अन् CSK मध्ये सुरू झालाय वाद; इतकी वर्ष संघासोबत राहिल्यानंतर निर्माण झालीय कटुता, नेमकं काय घडतंय?

Why did MS Dhoni want a stake in CSK? महेंद्रसिंग धोनी आणि चेन्नई सुपर किंग्स, हे नातं अतुट असल्याचे आतापर्यंत सर्वांना वाटत होते. पण, या नात्यात कटुता निर्माण करणारी बातमी समोर आली आहे आणि त्यामुळे वेगळाच वाद रंगल्याचे वृत्त हाती लागले आहे. याबाबत अद्याप दोन्ही बाजूने काहीच दुजोरा जरी मिळाला नसला, तरी पडद्यामागे बऱ्याच गोष्टी घडत आहेत, हे स्पष्ट आहे. .नेमकं काय घडलं?गेल्या काही वर्षांत खेळाडूंच्या निवडीबाबत आपला सल्ला घेतला जात नसल्याने किंवा आपले मत ऐकून घेतले जात नसल्याने धोनी निराश झाला होताच, पण त्यात नव्या वादाची भर पडली आहे. CricBlogger ने दिलेल्या वृत्तानुसार, धोनीने CSK मध्ये हिस्सा खरेदी करण्यात रस दाखवला होता, परंतु व्यवस्थापनाने त्यांच्या माजी कर्णधाराने मांडलेल्या अटी मान्य केल्या नाहीत. सूत्रांनुसार, धोनीला २५% हिस्सा खरेदी करायचा होता, तर CSKचे प्रवर्तक त्याला केवळ ३% हिस्सा देण्यास तयार होते. CSK ला पाच आयपीएल विजेतेपदे मिळवून देणाऱ्या धोनीने नंतर आपली मागणी २०% पर्यंत कमी केली, परंतु व्यवस्थापनाची ऑफर केवळ ४% पर्यंतच वाढली..MS Dhoni CSK Role: "आधी, MS Dhoni ची संघातील भूमिका काय ते निश्चित करा अन् मग कोच शोधा"; CSK ला दिग्गजाकडून स्पष्ट सल्ला .त्यानंतर चर्चेची आणखी एक फेरी झाली आणि ज्यामध्ये धोनीने १८% हिस्सेदारीवर समाधान मानण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, फ्रँचायझी व्यवस्थापनाचा अंतिम प्रस्ताव ५.५% चा होता. या सर्व व्यवहारांच्या चर्चांमुळे धोनी आणि सीएसके यांच्यातील संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत. हा वाद न सुटल्यास धोनी पुन्हा कधी सीएसकेच्या जर्सीमध्ये दिसेल की नाही, यावर आता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे..सूत्रांनी असेही सांगितले की, आयपीएल संघात हिस्सेदारी विकत घेऊन त्याच्या कामकाजात सहभागी होऊ इच्छिणारा धोनी हा पहिला क्रिकेटपटू नाही. भारताच्या एका माजी कर्णधाराने आणि धोनीच्या सहकाऱ्यानेही आयपीएल फ्रँचायझीमध्ये हिस्सेदारी मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यालाही संघाच्या मालकांशी करार करणे तितकेच अवघड गेले. .IND vs AFG: भारत-अफगाणिस्तान ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी यजमानांनी जाहीर केला संघ; विराटशी भांडणारा खेळाडू संघात परतला....महेंद्रसिंग धोनीने २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्याने आयपीएलमध्ये २७८ सामन्यांत ५४३९ धावा केल्या आहेत. त्यात २४ अर्धशतकांसह ३७५ चौकार व २६४ चौकारांचा समावेश आहे. त्याने १५८ झेल पकडले आहेत व ४७ स्टम्पिंग केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.