MS Dhoni: एमएस धोनी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळणार नाही; CSKच्या माजी खेळाडूने सांगितलं, ‘धोनीला पूर्णवेळ यष्टीरक्षक म्हणूनच खेळायचंय’

MS Dhoni IPL 2027: चेन्नई सुपर किंग्स(csk) म्हटलं की एमएस धोनी हे नाव समोर येतं म्हणजे येतंच. अशातच धोनी पुन्हा एकदा क्रिकेट वर्तुळात चर्चेत आला आहे. अनेकदा तो पुढे खेळणार आहे की नाही, त्याच्या भविष्याबाबत चर्चा केली जाते. दरम्यान, आता चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी फलंदाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथने दावा केला आहे की एमएस धोनी हा या फ्रँचायझीसाठी म्हणजेच चेन्नईसाठी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळण्याची शक्यता नाही..धोनी हा चेन्नईसाठी प्रमुख खेळाडूंपैकी एक राहिला आहे. एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली चेन्नईने ५ वेळा विजेतेपद मिळवण्याचा बहुमानही मिळवला आहे. मात्र, अशातच त्याची तंदुरुस्ती हा देखील चेन्नईसाठी मोठा प्रश्न राहिला आहे.मागील हंगामात म्हणजेच नुकत्याच झालेल्या आयपीएल २०२६ मध्ये दुखापतीमुळे एमएस धोनीला संपूर्ण हंगामाला मुकावं लागलं आहे. एकही सामना धोनीला २०२६च्या हंगामात खेळता आला नाही. मात्र, आता २०२७च्या आयपीएलमध्ये तो चेन्नईकडून खेळेल की नाही, याचं चित्र सध्या तरी स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र, चेन्नईच्या माजी खेळाडूचं हे वक्तव्य चर्चेत आलं आहे..MS DHONI CSK STAKE CONTROVERSY: धोनीला CSKमध्ये २५ टक्के हिस्सा हवा होता? दाव्याने खळबळ, आकाश चोप्रांनी सांगितलं नेमकं सत्य.धोनी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळणार नाहीधोनीच्या फिटनेसवर गेल्या काही काळापासून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. २०२३ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सने आयपीएलचे विजेतेपद जिंकल्यानंतर धोनीच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती. त्यानंतर त्याच्यावर शस्त्रक्रियाही करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही फिटनेसच्या समस्या त्याच्यासमोर कायम राहिल्या..याच पार्श्वभूमीवर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ यांनी धोनीसोबत झालेल्या चर्चेचा हवाला देत मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, धोनीने स्वतः त्यांना सांगितलं आहे की तो इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळण्यास इच्छुक नाही.बद्रीनाथने सांगितलं की, धोनी स्वतःला पूर्णवेळ यष्टीरक्षक म्हणून पाहतो. यष्टीरक्षक म्हणून खेळायचं असेल तर त्याला संपूर्ण २० षटकं मैदानावर राहावं लागेल. त्यामुळे केवळ फलंदाजीसाठी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून मैदानात उतरण्याचा पर्याय धोनी स्वीकारणार नाही..बद्रीनाथच्या मते, धोनीने इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्याचा चेन्नईला रणनीतीच्या दृष्टीने मोठा फायदा झाला असता. कारण त्याला पूर्ण २० षटकं यष्टीरक्षण करावं लागलं नसतं आणि गरजेनुसार फलंदाजीसाठी मैदानात उतरता आलं असतं.मात्र धोनीचा विचार वेगळा आहे. तो स्वतःला पूर्णवेळ यष्टीरक्षक मानतो. त्यामुळे इम्पॅक्ट प्लेअरच्या भूमिकेत खेळण्याची शक्यता कमी असल्याचं बद्रीनाथने सांगितलं.बद्रीनाथने धोनीच्या शरीरावर वाढत चाललेल्या ताणाबाबतही भाष्य केलं. चेन्नईचे माजी प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनीही धोनीच्या शरीराची क्षमता आणि त्याचा मर्यादित सहभाग याबाबत यापूर्वी भाष्य केल्याचं त्यांनी सांगितलं..यावेळी बद्रीनाथ म्हणाले की चेन्नईकडून शिवम दुबेला प्रामुख्याने फलंदाज म्हणून वापरलं जात असल्याच्या मुद्द्यावरही आपलं मत मांडलं.शिवम दुबे भारतीय संघासाठी गोलंदाजी करतो, मात्र चेन्नईकडून त्याला तितकी गोलंदाजीची संधी मिळत नाही. यासाठी इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाला जबाबदार धरता येणार नाही, असं बद्रीनाथ यांनी स्पष्ट केलं.त्यांच्या मते, यामागे चेन्नईच्या व्यवस्थापनाचा निर्णय अधिक महत्त्वाचा आहे. दुबेला गोलंदाजीसाठी पुरेसा वाव दिला जात नसेल, तर त्याचा दोष इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाला देता येणार नाही..चेन्नईच्या संघरचनेवर बोलताना बद्रीनाथने अकील होसेनबाबतही आपलं मत मांडलं. त्यांच्या मते, अकील होसेनला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून बाहेर ठेवण्याऐवजी त्याचा थेट अंतिम ११मध्ये समावेश करायला हवा.चेन्नई अकील होसेनला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून राखून ठेवते आणि फलंदाजी खराब झाल्यानंतर अतिरिक्त फलंदाजाला मैदानात आणते. त्यामुळे अकीलला खेळण्याची संधी मिळत नाही, असं बद्रीनाथ म्हणाले. बद्रीनाथने या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत, संघाच्या स्वतःच्या नियोजनातील कमतरतेसाठी इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाला दोष देणं योग्य नसल्याचं म्हटलं..MS Dhoni: रेसिंग ट्रॅकवर 'माही'चा जलवा! मद्रास सर्कीटवर धोनीने पळवली सुपरबाईक, Video तुफान Viral.धोनीच्या IPL २०२७ खेळण्यावर पुन्हा चर्चादरम्यान, धोनी आयपीएल २०२७ मध्ये चेन्नईकडून खेळणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र त्याच्या फिटनेसपासून ते इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळण्याच्या शक्यतेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे.धोनीने चेन्नईसाठी अनेक वर्षे महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाने पाच वेळा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले. त्यामुळे धोनीच्या पुढील आयपीएल हंगामातील सहभागाकडे चाहत्यांसह क्रिकेट विश्वाचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.