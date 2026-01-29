Mumbai News : मुंबईच्या वायु प्रदुषणाची क्रिकेटपटूंना धास्ती! Sarfaraz Khan सह अनेक जणं 'मुखपट्टी' घालून खेळायला उतरले

Mumbai air pollution affects Ranji Trophy players: मुंबई आणि दिल्ली यांच्यातला रणजी करंडक स्पर्धेतील सामना मुंबईच्या वांद्रे कुर्ला संकुलात ( BKC ) येथे सुरू आहे. पण, हा सामना वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला आहे. मुंबईच्या प्रदुषणाचा या खेळाडूंना फटका बसलेला दिसतोय. BKC मध्ये बुलेट ट्रेन, मेट्रोसह अनेक उंच इमारतींची बाधकामं सुरू आहेत आणि त्यामुळे या भागात प्रचंड धुळ पाहायला मिळतेय. त्यामुळेच मुंबईच्या सर्फराज खान, मुशीर खान आणि हिमांशू सिंग यांनी मुखपट्टी अर्थात माक्स घातलेला पाहायला मिळाला..येथे होत असलेल्या अविरत बांधकाम कामामुळे, मैदानात बरीच धूळ साचलेली पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच, हिमांशू, सर्फराज आणि मुशीर यांच्यासह मुंबईचे अनेक खेळाडू क्षेत्ररक्षण करताना मास्क घातलेले दिसत आहेत. या सामन्यात दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करताना सनत सांगवानच्या शतकाच्या जोरावर दोनशे धावांचा टप्पा ओलांडला आहे..तुषार देशपांडेने दिल्लीला सुरुवातीच्या षटकातच धक्का देताना ध्रुवला ७ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर सनत व वैभव कंडपाल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. वैभव ३२ धावांवर शाम्स मुलानीच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. मोहित अवस्थीने दिल्लीला तीन धक्के देताना आर्यन राणआ ( १०), आयुष दोसेजा ( ०) व सुमित माथुर ( २) यांना बाद केले. सनत २१८ चेंडूंत ११ चौकार व २ षटकारांसह ११८ धावांसह मुलानीच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला..यष्टीरक्षक प्रणवने खिंड लढवणे सुरू ठेवले आहे आणि हे वृत्त लिहिले तेव्हा तो ८५ चेंडूंत ३९ धावांवर खेळतोय. त्याच्यासोबतीला दिविज मेहरा ( ०) उभा आहे. दिल्लीने ७३.२ षटकांत ७ बाद २१७ धावा केल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.