Cricket

Mumbai News : मुंबईच्या वायु प्रदुषणाची क्रिकेटपटूंना धास्ती! Sarfaraz Khan सह अनेक जणं 'मुखपट्टी' घालून खेळायला उतरले

Sarfaraz Khan wearing mask during Ranji Trophy match: मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाचा फटका आता क्रिकेट मैदानावरही दिसू लागला आहे. रणजी ट्रॉफीतील दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यात मुंबईचा फलंदाज सर्फराज खानसह अनेक खेळाडू मुखपट्टी घालून मैदानात उतरल्याचं पाहायला मिळालं.
Mumbai air pollution becomes a concern as Sarfaraz Khan and other Mumbai players wear masks

Mumbai air pollution becomes a concern as Sarfaraz Khan and other Mumbai players wear masks

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai air pollution affects Ranji Trophy players: मुंबई आणि दिल्ली यांच्यातला रणजी करंडक स्पर्धेतील सामना मुंबईच्या वांद्रे कुर्ला संकुलात ( BKC ) येथे सुरू आहे. पण, हा सामना वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला आहे. मुंबईच्या प्रदुषणाचा या खेळाडूंना फटका बसलेला दिसतोय. BKC मध्ये बुलेट ट्रेन, मेट्रोसह अनेक उंच इमारतींची बाधकामं सुरू आहेत आणि त्यामुळे या भागात प्रचंड धुळ पाहायला मिळतेय. त्यामुळेच मुंबईच्या सर्फराज खान, मुशीर खान आणि हिमांशू सिंग यांनी मुखपट्टी अर्थात माक्स घातलेला पाहायला मिळाला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
pollution
Cricket News in Marathi
mumbai cricket
Ranji Trophy
cricket news today
Sarfaraz Khan injury
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.