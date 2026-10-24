Kieron Pollard Mumbai Indians New Head Coach : ट्वेंटी-२०त १५००० धावा अन् ३४१ विकेट्स... मुंबई इंडियन्सकडून नव्या प्रशिक्षकाची घोषणा; कोण आहे जयवर्धनेचा उत्तराधिकारी?

Who is the new head coach of Mumbai Indians? मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या पर्वापूर्वी नव्या प्रशिक्षकाची घोषणा केली आहे. माहेला जयवर्धने याने काही दिवसांपूर्वी MI फॅमिलीसोबतचा प्रवास संपल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा नवा मुख्य प्रशिक्षक कोण असेल याची उत्सुकता होतीच. पण, ही उत्सुकता एका सप्राईजने संपली... ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १४९९९ धावा आणि ३४१ विकेट्स नावावर असलेल्या किरॉन पोलार्ड याला ( Kieron Pollard New Head Coach) नवा मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी दिली गेली. .मुंबई इंडियन्सचा इतिहास आणि स्पर्धेची आव्हान यांची पोलार्डला उत्तम जाण आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेटच्या वाटचालीत तो उत्तम खेळाडू असल्याने खेळाचे बदलणारे स्वरूप, तांत्रिक आव्हाने आणि वाढती स्पर्धा याविषयीचे मोलाचे दृष्टीकोन त्याच्याकडे आहेत. पोलार्ड म्हणाला, "मुंबई इंडियन्सचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून ही जबाबदारी स्वीकारणे हा माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. MI माझ्या आयुष्याचा आणि कारकिर्दीचा एक मोठा भाग राहिला आहे. हा संघ, येथील खेळाडू आणि आमची 'पलटन' यांच्याशी माझे एक वेगळेच नाते आहे. खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसोबत मिळून संघाचा हा वारसा पुढे नेण्यासाठी, नवीन टॅलेंटला विकसित करण्यासाठी आणि 'पलटन'ला आनंद साजरा करण्यासारखे अनेक क्षण मिळवून देण्यासाठी मी उत्सुक आहे.".मुंबई इंडियन्सच्या सह-मालक, नीता अंबानी यांनी सांगितले की,"पोलार्ड २२ व्या वर्षी तरुण खेळाडू म्हणून मुंबई इंडियन्समध्ये दाखल झाला आणि गेल्या सोळा वर्षांत तो आमच्या कुटुंबाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. एक खेळाडू म्हणून त्याने आम्हाला अनेक अविस्मरणीय क्षण दिले आणि प्रशिक्षक म्हणूनही त्याने आपला अनुभव, पॅशन आणि खेळाची सखोल समज कायम राखली आहे. मुख्य प्रशिक्षक म्हणून ही नवीन जबाबदारी स्वीकारताना त्याला पाहताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे.".जागतिक ट्वेंटी-२० लीगमध्ये एमआय कुटुंबाने १३ अजिंक्यपद खिशात घातली आहेत. ज्यामध्ये पाच आयपीएल (IPL) जेतेपद, दोन चॅम्पियन्स लीग ट्वेंटी-२० जेतेपद, दोन वुमन्स प्रीमिअर लीग (WPL) जेतेपद, एमआय न्यू यॉर्कसह दोन मेजर लीग क्रिकेट जेतेपद आणि एमआय एमिरेट्ससह आयएलटी२० (ILT20) तसेच एमआय केपटाऊनसह एसए२० (SA20) मधील प्रत्येकी एका जेतेपदाचा समावेश आहे. 'द हंड्रेड' मध्येही, एमआय लंडन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुरुष आणि महिला संघांनी मिळून पाच जेतेपद जिंकली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.