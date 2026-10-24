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Kieron Pollard Mumbai Indians New Head Coach : ट्वेंटी-२०त १५००० धावा अन् ३४१ विकेट्स... मुंबई इंडियन्सकडून नव्या प्रशिक्षकाची घोषणा; कोण आहे जयवर्धनेचा उत्तराधिकारी?

Mumbai Indians Head Coach Ahead of IPL 2027: आयपीएलमधील लोकप्रिय संघ मुंबई इंडियन्सने आपल्या नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली आहे. वेस्ट इंडिजचा माजी अष्टपैलू खेळाडू Kieron Pollard याच्याकडे ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
Kieron Pollard appointed Mumbai Indians head coach

Kieron Pollard appointed Mumbai Indians head coach

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Who is the new head coach of Mumbai Indians? मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या पर्वापूर्वी नव्या प्रशिक्षकाची घोषणा केली आहे. माहेला जयवर्धने याने काही दिवसांपूर्वी MI फॅमिलीसोबतचा प्रवास संपल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा नवा मुख्य प्रशिक्षक कोण असेल याची उत्सुकता होतीच. पण, ही उत्सुकता एका सप्राईजने संपली... ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १४९९९ धावा आणि ३४१ विकेट्स नावावर असलेल्या किरॉन पोलार्ड याला ( Kieron Pollard New Head Coach) नवा मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी दिली गेली.

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