Mumbai Indians च्या संघाने नवीन प्रशिक्षक जाहीर केला; २०१० पासून संघासोबत असलेल्या खेळाडूला केले बाय बाय...

MARK BOUCHER NAMED MI EMIRATES HEAD COACH : मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीच्या MI Emirates संघाने त्यांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केली. फ्रँचायझीने त्यांच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज खेळाडू मार्क बाऊचर याची निवड केली आहे. फ्रँचायझीने रॉबिन सिंग ( Robin Singh) याने संघासाठी खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून दिलेल्या योगदानाबद्दल त्याचे आभार मानले आहेत..२०१० पासून मुंबई इंडियन्सचा भाग असलेला रॉबिन सिंग हे पाच वेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या मुंबई इंडियन्सच्या इंडियन प्रीमिअर लीग मोहिमांमध्ये सहभागी राहिला आहे. गेल्या काही वर्षांत त्याने फ्रँचायझीमधील विविध संघ आणि फ्रँचायझींमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे..त्यानंतर त्याने एमआय एमिरेट्सचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून सूत्रे हाती घेतली आणि २०२४ मध्ये संघाला पहिले ILT20 विजेतेपद मिळवून दिले. एमआय एमिरेट्सने त्याच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि पुढील भविष्यासाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. आता संघाची धुरा नव्या पर्वात मार्क बाऊचर पुढे नेईल, तो पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्सच्या गोटात परतला आहेत. बाऊचर याने २०२३ मध्ये सर्वप्रथम मुंबई इंडियन्सचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर त्याने 'एमआय न्यू यॉर्क'ची धुरा सांभाळली आणि २०२५ मध्ये संघाला चॅम्पियनशिपचे विजेतेपद मिळवून दिले..दक्षिण आफ्रिकेचे माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि दिग्गज यष्टिरक्षक असलेल्या बाऊचरडे खेळाडू आणि प्रशिक्षक अशा दोन्ही भूमिकांचा प्रचंड अनुभव आहे. आता तो 'एमआय एमिरेट्स'सोबत एक नवे आव्हान स्वीकारत असून, ILT20 2026 च्या हंगामात त्याचे स्वागत करण्यासाठी आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली संघ खेळताना पाहण्यासाठी फ्रँचायझी उत्सुक आहे..Asian Games: तिरंदाजीत भारताची 'गोल्डन हॅट्रिक'! महिलांपाठोपाठ पुरुष संघाचेही वर्चस्व; तर नेमबाज नीरु धंडा-कायनान चेनाईचा सुवर्णवेध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.