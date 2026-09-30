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Mumbai Indians च्या संघाने नवीन प्रशिक्षक जाहीर केला; २०१० पासून संघासोबत असलेल्या खेळाडूला केले बाय बाय...

Mark Boucher appointed head coach of MI Emirates : मुंबई इंडियन्सच्या फ्रँचायझीने ILT20 स्पर्धेसाठी आपल्या प्रशिक्षकवर्गात मोठा बदल केला आहे. MI Emirates ने माजी दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटपटू मार्क बाउचर यांची संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे.
Mark Boucher appointed head coach of MI Emirates

Mark Boucher appointed head coach of MI Emirates

esakal

Swadesh Ghanekar
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MARK BOUCHER NAMED MI EMIRATES HEAD COACH : मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीच्या MI Emirates संघाने त्यांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केली. फ्रँचायझीने त्यांच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज खेळाडू मार्क बाऊचर याची निवड केली आहे. फ्रँचायझीने रॉबिन सिंग ( Robin Singh) याने संघासाठी खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून दिलेल्या योगदानाबद्दल त्याचे आभार मानले आहेत.

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