Mumbai Indians च्या गोटातून ४ महत्त्वाच्या अपडेट्स! हार्दिक पांड्याचे कर्णधारपद गेल्यात जमा, पण...; रोहित शर्मा त्याचा माणूस बसवणार

Mahela Jayawardene likely to continue as MI head coach: श्रीलंकेचा माजी कर्णधार माहेला जयवर्धने हा मुंबई इंडियन्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी कायम राहण्याची शक्यता बळावली आहे. पाचवेळच्या विजेत्या मुंबई फ्रँचायझीने २०२४ मध्ये जयवर्धनेची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून निवड केली होती आणि त्यांना आणखी एक वर्षाचा करार मिळणार आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या पर्वापूर्वी Mumbai Indians च्या ताफ्यातून बऱ्याच महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. यात सर्वात मोठी अपडेट्स ही हार्दिक पांड्याच्या ( Hardik Pandya) च्या कर्णधारपदाची आहे. फ्रँचायझीकडून लवकरच याची घोषणा केली जाणार आहे..जयवर्धनेच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईने २०२५ मध्ये प्ले ऑफपर्यंत मजल मारली होती, परंतु २०२६ मध्ये संघ नवव्या क्रमांकावर राहिला. मुंबईला फक्त चार सामने जिंकता आले होते. याच निराशाजनक कामगिरीनंतर हार्दिकच्या नेतृत्वाबाबतही प्रश्न उपस्थित राहू लागले आणि तो आयपीएल २०२७ पूर्व मुंबईची साथ सोडेल, अशा चर्चा रंगल्या. पण, TOI ने दिलेल्या वृत्तानुसार मुंबई आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात हार्दिकसाठी चर्चा झाली होती, परंतु KKR कडे ट्रेडसाठी तुल्यबळ खेळाडू नसल्याने या चर्चेला सध्या विराम लागला आहे. कॅमेरून ग्रीनची मागणी MI कडून केल्याचे बोलले जाते..Mohammed Shami Catch: शमीच्या फिटनेसवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आगरकरने 'हा' कॅच पाहायलाच हवा... Video Viral .रोहित शर्मा निवडणार कॅप्टन?हार्दिक पांड्याचा ट्रेड झाला नाही, तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका. या संदर्भात खेळाडूशी चर्चाही झाली आहे. ट्रेड होण्यासाठी अनेक गोष्टी जुळून याव्या लागतात. त्यामुळे हे इतके सरळसोपे नाही, असे सूत्रांनी TOI ला सांगितले. अशा परिस्थितीत हार्दिक फक्त खेळाडू म्हणून फ्रँचायझीसोबत राहू शकतो. रोहित शर्मा MI च्या नव्या कर्णधाराच्या शोधात सक्रिय झाला आहे आणि तिलक वर्मा व जसप्रीत बुमराह, ही दोन नाव चर्चेत आहेत..सूर्यकुमार यादव संघात कायमतेच सूर्यकुमार यादवही फ्रँचायझीची साथ सोडणार असल्याची चर्चा होती. पण, सूर्या कुठेही जात नाही. "हो, गेल्या वर्षी त्याचा हंगाम चांगला गेला नाही, पण त्याआधीच्या हंगामांबद्दल काय? MI एका हंगामाच्या आधारावर एखाद्या खेळाडूला काढून टाकणार नाही आणि त्यांची काम करण्याची पद्धतही तशी नाही. त्यांना 'एक कुटुंब' या संकल्पनेचा अभिमान आहे आणि ते त्यावर ठाम आहेत," असे सूत्राने पुढे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.