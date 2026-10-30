Mumbai Indians announce complete coaching staff changes: मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात वारंवार बदल पाहायला मिळतोय... किरॉन पोलार्डने मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर संपूर्ण सपोर्ट स्टाफ संघ व्यवस्थापनाने बदलला. लसिथ मलिंगा, पारस म्हांब्रे आणि कार्ल हॉपकिन्सन यांना त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे. आज मुंबईने फलंदाज प्रशिक्षक म्हणून माजी भिडूची निवड जाहीर केली. २००८ मधील पहिल्या पर्वात MI कडून खेळलेल्या या आक्रमक फलंदाजाचे संघात कोच म्हणून पुनरागमन झाले आहे. .मुंबई इंडियन्सने IPL 2027 साठी रॉबिन उथप्पा याची फलंदाजी प्रशिक्षक, मिचेल मॅक्लेनॅघनची गोलंदाजी प्रशिक्षक, टी. दिलीपची क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक आणि धवल कुलकर्णीची डेव्हलपमेंट बॉलिंग कोच म्हणून नियुक्ती केल्याची घोषणा केली. मुंबई इंडियन्सच्या पहिल्याच आयपीएल हंगामाचा भाग असलेला उथप्पा तब्बल अनेक वर्षांनंतर पुन्हा एकदा त्याच फ्रँचायझीच्या ताफ्यात परतला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.हे सर्वजण मुख्य प्रशिक्षक किरॉन पोलार्डसोबत एका नवीन कोचिंग टीमचा भाग असतील. उथप्पा, मॅक्लेनॅघन आणि कुलकर्णी यांच्यासाठी ही नियुक्ती 'घरवापसी'च आहे. कारण यापूर्वी त्यांनी खेळाडू म्हणून मुंबई इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मिचेल मॅक्लेनॅघनने MIसोबत चार आयपीएल (IPL) विजेतेपद जिंकली आहेत. २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० मध्ये संघाने जिंकलेल्या विजेतेपदांमध्ये त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. टी. दिलीप, भारतीय पुरुष क्रिकेट संघासोबत यशस्वी कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर आता मुंबई इंडियन्समध्ये सामील होत आहेत. MI सोबत दोन IPL विजेतेपद (२०१३ आणि २०२०) मिळवणारा धवल कुलकर्णी पुन्हा एकदा या फ्रँचायझीमध्ये परतला आहे. .रॉबिन उथप्पा २००७ मध्ये पहिल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील विजयी संघाचा सदस्य होता आणि तो भारतीय क्रिकेट व विविध फ्रँचायझी क्रिकेटमधील आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीतून मिळालेला मोठा अनुभव सोबत घेऊन येत आहेत. २००८ मध्ये मुंबई इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व करताना त्याने ३२० धावा केल्या होत्या. त्यानंतर तो रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, पुणे वॉरियर्स इंडिया, कोलकाता नाइट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या संघांचा सदस्य होता. मुंबई इंडियन्सला मागील तीन पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्यामुळे उथप्पाचे मुख्य लक्ष संघाची फलंदाजी क्षमता विकसित करणे, रणनीती ठरवताना अचूक निर्णय घेण्यास मदत करणे ही असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.