Cricket

२८ चेंडूंत १३६ धावा! Mumbai Indians च्या फलंदाजाची हवा; १७३ धावांच्या वादळी खेळीने वेधले जगाचे लक्ष, IPL 2027 गाजवण्यासाठी सज्ज

Naman Dhir 173 off 64 balls 16 fours 12 sixes: मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजाने शेर-ए-पंजाब ट्वेंटी-२० लीगमध्ये अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. मैदानावर उतरल्यापासून त्याने आक्रमक फलंदाजी करत गोलंदाजांची अक्षरशः पिसे काढली.
Sher-E-Punjab T20 League

Naman Dhir smashes 173 runs off 64 balls in Sher-E-Punjab T20 League

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai Indians batter Naman Dhir explosive 173 runs innings: मुंबई इंडियन्सचा फलंदाज नमन धीर याने शेर ए पंजाब ट्वेंटी-२० लीगमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. अमृतसर सूरमा संघाकडून खेळताना त्याने मोहाली किंग्सच्या गोलंदाजांना सळो की पळो करून सोडले. त्याने ६४ चेंडूंत १७३ धावांची खेळी करताना संघाला २० षटकांत ७ बाद २७९ धावांपर्यंत पोहोचवले आणि किंग्सवर दडपण निर्माण करण्यात यश मिळवले.

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