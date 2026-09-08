२८ चेंडूंत १३६ धावा! Mumbai Indians च्या फलंदाजाची हवा; १७३ धावांच्या वादळी खेळीने वेधले जगाचे लक्ष, IPL 2027 गाजवण्यासाठी सज्ज

Mumbai Indians batter Naman Dhir explosive 173 runs innings: मुंबई इंडियन्सचा फलंदाज नमन धीर याने शेर ए पंजाब ट्वेंटी-२० लीगमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. अमृतसर सूरमा संघाकडून खेळताना त्याने मोहाली किंग्सच्या गोलंदाजांना सळो की पळो करून सोडले. त्याने ६४ चेंडूंत १७३ धावांची खेळी करताना संघाला २० षटकांत ७ बाद २७९ धावांपर्यंत पोहोचवले आणि किंग्सवर दडपण निर्माण करण्यात यश मिळवले..प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या सूरमा संघाला आयुष गोलने सलामीवीर सहज दविदंर पाल धवनला ( १) बाद करून धक्का दिला. राहुल कुमारही १३ धावांवर हर्षदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. पण, कर्णधार नमन धीर मैदानावर उभा राहिला आणि त्याला जशनप्रीत सिंग सिद्धू ( इम्पॅक्ट प्लेअर) याने साथ दिली. या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १२० धावा जोडल्या. जशनप्रीतने २५ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ४१ धावांची खेळी केली..Duleep Trophy 2026: हा, मुलगा कमाल आहे! वैभव सूर्यवंशीच्या सांगण्यावरून DRS घेतला अन् सामन्यात ट्विस्ट आला Video Viral.नमन मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने १७३ धावांचे वादळ आणले. त्याच्या या खेळीत १६ चौकार व १२ षटकारांचा पाऊस होता. त्याने चौकार-षटकारानेच २८ चेंडूंत १३६ धावा कुटल्या. नमन धीरचा हा खेळ पाहून मुंबई इंडियन्सचे चाहते आनंदी झाले आहेत. आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सने त्याला तीन पर्वांत ३७ सामने खेळण्याची संधी दिली आणि त्याने ७१० धावा केल्या आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने १४ सामन्यांत ३१८ धावा केल्या होत्या..IPL 2027 Trade: लोकेश राहुल कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळणार? सूर्या, हार्दिकची दारं बंद? दिल्ली कॅपिटल्सचा मोठा खुलासा .नमन धीरने एकून ६१ ट्वेंटी-२० सामन्यांत १२२२ धावा केल्या आहेत आणि ८ विकेट्स घेतल्या आहेत. २० प्रथम श्रेणी सामन्यांत त्याच्या नावावर ६६९ धावांसह २ शतकं व २ अर्धशतकं आहेत, तर १४ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ३५१ धावा आहेत. नमन धीरच्या फटकेबाजीने अमृतसर सूरमाने २७९ धावा कुटल्या आणि हे वृत्त लिहिले तेव्हा मोहाली किंग्सने ६ षटकांत १ बाद ७६ धावा केल्या होत्या. अनमोलप्रीत सिंग १९ चेंडूंत ४३ धावांवर खेळत होता, तर जस्कीरण सिंग पॉल १५ चेंडूंत ३० धावांवर नाबाद होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.