Vijay Hazare Trophy live : रोहित शर्माचा पहिल्याच चेंडूवर पुल शॉट अन् झाला बाद; देवेंद्र बोरा चमकला, जाणून घ्या कोण आहे तो

Who is Devendra Singh Bora Uttarakhand bowler: रोहित शर्माचा खेळ पाहण्यासाठी पहिल्या सामन्यात जमलेली गर्दी लक्षात घेता जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर आज अतिरिक्त स्टँड खुले गेले होते. प्रेक्षक सकाळी ६ वाजल्यापासून स्टेडियममधील जागा पकडण्यासाठी गेट बाहेर जमली होती. कडाक्याच्या थंडीतही रोहित प्रेम आटलं नव्हतं... पण, रोहितने चाहत्यांना निराश केले. गर्दी पूर्णपणे जमलीही नव्हती, बरेच प्रेक्षक स्टेडियमबाहेर अजूनही उभे आहेत. आता त्यांना रोहितची फलंदाजी पाहता येणार नाही. रोहितने पहिल्याच चेंडूवर उत्तुंग फटका मारला अन् घात झाला....विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात रोहितने सिक्कीमच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना १५५ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे आजच्या उत्तराखंडविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्याकडून तशाच खेळीची अपेक्षा घेऊन चाहते स्टेडियमवर पोहोचले. उत्तराखंडने नाणेफेक जिंकून मुंबईला प्रथम फलंदाजीला बोलावले. अंगक्रिश रघुवंशी आणि रोहित ही जोडी सलामीला आली आणि रघुवंशीने पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर रोहितला स्ट्राईक दिली..Vaibhav Suryavanshi ने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतून अचानक घेतली माघार; रेकॉर्ड ब्रेकिंग खेळीनंतर 'या' कारणामुळे सोडली स्पर्धा.रोहितने त्याचा आवडता पुल शॉट खेचला अन् जगमोहन नागरकोटीने झेल टिपून चाहत्यांना निराश केले. रोहित गोल्डन डकवर म्हणजेच पहिल्याच चेंडूवर शून्यावर बाद झाला. देवेंद्रसिंग बोराला ही विकेट मिळाली आणि त्याच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहण्यासारखा होता..Who is Devendra Singh Bora Uttarakhand bowler?देवेंद्र सिंग बोरा हा उत्तराखंडचा प्रतिभावान गोलंदाज आहे. त्याने उत्तराखंड प्रीमिअर लीग २०२४ मध्ये USN Indians संघआचे प्रतिनिध्व करताना ५ सामन्यांत ८ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने १५ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३० विकेट्स घेतल्या आहेत..मुंबई संघ - अंगक्रिश रघुवंशी, रोहित शर्मा, मुशीर खान, सर्फराज खान, सिद्धेश लाड, हार्दिक तामोरे, शाम्स मुलानी, तनुष कोटियन, शार्दूल ठाकूर, ओंकार तुकाराम तरमाळे, तुषार देशपांडेउत्तराखंड संघ - आराव महाजन, कुणाल चंडेला, अंजानेया सूर्यवंशी, युवराज चौधरी, सौरभ रावत, जगदीशा सुचिथ, कमाल सिंग, मयांक मिश्रा, अभय नेगी, जगमोहन नागरकोटी, देवेंद्र सिंग बोरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.