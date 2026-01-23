Sarfaraz Khan: मुंबईच्या फलंदाजानं पुन्हा निवड समितीला दाखवला 'दम'! १९ चौकार, ९ षटकारांसह कुटल्या २२७ धावा

Mumbai batter Sarfaraz Khan latest Ranji Trophy performance: निवड समितीकडून सातत्याने दुर्लक्षित असलेल्या सर्फराज खान याने रणजी करंडक स्पर्धेत हैदराबादविरुद्ध शुक्रवारी द्विशतक झळकावले. इंग्लंड दौऱ्यावरील सराव सामन्यात दमदार खेळ करूनही सर्फराजला भारताच्या कसोटी संघात स्थान मिळालेले नव्हते. त्यानंतर घरच्या मैदानावरील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतही त्याला संधी मिळाली नाही. पण, याने खचून न जाता तो क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सातत्याने धावा करतोय. त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ( ट्वेंटी-२०) आणि विजय हजारे ( वन डे) ट्रॉफीत शतक झळकावले होते. आता रणजी करंडक स्पर्धेत त्याने शतकाचे द्विशतकात रुपांतर केले. आता तरी निवड समिती त्याचा कसोटी संघासाठी विचार करेल, अशी चाहत्यांना आशा आहे..हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात मुंबईचे सलामीवीर अखिल हेरवाडकर ( २७) व आकाश आनंद ( ३५) यांना मोठी खेळी करता आले नाही. मुशीर खानही ११ धावा करून माघारी परतला. ३ बाद ८२ धावांवरून सर्फराज व कर्णधार सिद्धेश लाड या जोडीने संघाला ३३१ धावांपर्यंत पोहोचवले. या दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी ३२८ चेंडूंत २४९ धावा जोडल्या. ज्यामध्ये सर्फराजच्या १४१ व सिद्धेशच्या ९६ धावा होत्या. सिद्धेश १७९ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांनी १०४ धावांवर बाद झाला..IPL इतिहासातील मोठा सौदा? RCB खरेदीसाठी आदर पूनावाला मैदानात, आयपीएलमध्ये खळबळ! .हिमांशू सिंगही एक धाव करून माघारी परतला. सर्फराजला त्यानंतर सुवेद पारकरची साथ मिळाली. दोघांनी १३४ चेंडूत १५४ धावा कुटल्या. सर्फराजने २०६ चेंडूंत त्याचे प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील पाचवे द्विशतक पूर्ण केले. रणजी करंडक स्पर्धेतील हे त्याचे चौथे द्विशतक ठरले. त्याने २१९ चेंडूंत १९ चौकार व ९ षटकारांसह २२७ धावांची खेळी केली. त्यात मोहम्मद सिराजविरुद्ध त्याने ३९ चेंडूंत ४५ धावा केल्या..सर्फराज बाद झाला तेव्हा मुंबईच्या ६ बाद ४८८ धावा होत्या आणि नंतर संपूर्ण संघ ५६० धावांत तंबूत परतला. सुवेधने ९८ चेंडूंत ११ चौकार व १ षटकारासह ७५ धावा केल्या. अथर्व अंकोलेकरने २२ चेंडूंत २२ धावांची नाबाद खेळी केली. हैदराबादकडून सीटीएल रक्षणाने ४, रोहित रायुडूने २ विकेट्स घेतल्या. सिराजने २५ षटकांत १०६ धावा देताना १ विकेट घेतली..तुषार देशपांडे व हिमांशू सिंग यांनी हैदराबादचे सलामीवीर अभिरथ रेड्डी ( ४) व अमन राव ( ७) यांना स्वस्तात माघारी पाठवले. राहुल गहलौत३४, तर हिमतेजा १ धावांवर खेळतोय. हे वृत्त लिहिले तेव्हा हैदराबादच्या २ बाद ४६ धावा झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.