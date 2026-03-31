मुंबईचा 'Viv Richards' काळाच्या पडद्याआड! क्रिकेटपटू अनिल गुरव यांचे निधन; आचरेकर सरांचा आवडता खेळाडू, सचिनही त्यांना 'सर' म्हणायचा...

Mumbai Former Cricketer Anil Gurav Dies : महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर ज्यांना 'सर' म्हणायचा... ज्यांच्या बॅटीने सचिनने कारकीर्दितील पहिले शतक झळकावले... दिवंगत रमाकांत आचरेकर ( Ramakant Acharekar) सरांचा सर्वात आवडता खेळाडू... सरांना त्यांच्या तंत्रावर इतका विश्वास होता की, ते स्वतः त्याला आपल्या स्कूटरवर बसवून सरावासाठी मैदानात घेऊन जात असत. असे मुंबईचे माजी क्रिकेटपटू अनिल गुरव यांचे आज नालासोपाऱ्यात राहत्या घरी निधन झाले..अनिल गुरव हे मुंबई क्रिकेटमधील एक असे नाव आहे की, रमाकांत आचरेकर सर स्वतः सचिनला त्यांची फलंदाजी पाहण्यास सांगायचे. तेंडुलकर जेव्हा शिवाजी पार्कवर सरावासाठी यायचा, तेव्हा तो अनिल यांना 'सर' म्हणायचा. अनिल यांची फलंदाजीची शैली इतकी जबरदस्त होती की, त्यांची तुलना वेस्ट इंडिजच्या विव्ह रिचर्ड्स यांच्याशी केली जायची. सचिन तेंडुलकरने आपल्या कारकीर्दितील पहिले शतक ज्या बॅटने ठोकले होते, ती बॅट अनिल गुरव यांनीच त्याला दिली होती..Banned : पाकिस्तानी खेळाडूची मस्ती उतरवली, दोन सामन्यांची बंदी; गुपचूप चिटींग करायला गेला अन् 'कॅमेरामन'ने करेक्ट कार्यक्रम केला.दुर्दैवाने, चुकीची सोबत आणि दारूच्या व्यसनामुळे अनिल यांचे क्रिकेट करिअर उद्ध्वस्त झाले. ज्या काळात सचिन यशाची शिखरे सर करत होता, त्याच काळात अनिल क्रिकेटच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडले. अनिल नालासोपाऱ्यातील एका छोट्याशा खोलीत (चाळीत) अत्यंत गरिबीत जीवन जगत होते. मुंबई क्रिकेटमधील एक चमकता तारा अंधारात हरवल्याचे हे एक दुर्दैवी उदाहरण मानले जाते..मुंबई क्रिकेटमधील प्रसिद्ध 'स्टंपवर नाणे ठेवण्याची' पद्धत, जिथे बाद न होणाऱ्या फलंदाजाला ते नाणे मिळायचे, ही पद्धत आचरेकर सरांनी सर्वात आधी अनिल यांच्यासाठी सुरू केली होती, जी नंतर सचिनच्या बाबतीतही खूप गाजली. बऱ्याच वर्षांपूर्वी एका स्थानिक सामन्यादरम्यान अनिल यांची सरांशी भेट झाली होती. त्यावेळी अनिल दारूच्या नशेत होते. सरांनी त्यांना जवळ बोलावले आणि अत्यंत दुःखाने म्हटले, "मी तुला खेळायला शिकवले होते, दारू प्यायला नाही. तू तुझ्या आयुष्याचे काय करून ठेवले आहेस?" अनिल गुरव यांचे करिअर त्यांच्या भावाच्या (अजित गुरव) अंडरवर्ल्डमधील संबंधांमुळे आणि पोलीस त्रासामुळे उद्ध्वस्त झाले.