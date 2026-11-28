Mushfiqur Rahim Retirement: बांगलादेश क्रिकेटमधील अनुभवी फलंदाज मुशफिकूर रहीमने कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध होणारी दोन कसोटी सामन्यांची मालिका ही त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील अखेरची मालिका असणार आहे.मुशफिकूरने याआधीच वनडे आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे आता तो फक्त कसोटी क्रिकेटमध्ये बांगलादेशचं प्रतिनिधित्व करत आहे..बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष तमीम इक्बाल यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत मुशफिकूरच्या निवृत्तीच्या निर्णयाची माहिती दिली. तमीम इक्बाल म्हणाले, "मुशफिकूर रहीम इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यानंतर निवृत्ती घेणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्याने मला फोन करून आपल्या निर्णयाबद्दल सांगितलं होतं. त्यानंतर मी सातत्याने त्याच्या संपर्कात होतो. मी त्याला पत्रकार परिषद घेऊन स्वतः निवृत्तीची घोषणा करण्यास सांगितलं होतं.".Rohit Sharma: मुंबईच्या पलटनसाठी रोहित शर्माचा खास संदेश! कर्णधारपदाची धुरा पुन्हा हाती येताच हिटमॅन नेमकं काय म्हणाला?.मुशफिकूर रहीमने मे २००५ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्स मैदानावर कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर जवळपास दोन दशकं तो बांगलादेशच्या कसोटी संघाचा महत्त्वाचा खेळाडू राहिला. बांगलादेशसाठी १०० पेक्षा जास्त कसोटी सामने खेळणारा तो एकमेव क्रिकेटपटू आहे. विशेष म्हणजे, या महिन्याच्या सुरुवातीला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत त्याने ७ हजार कसोटी धावांचा टप्पा पार केला. अशी कामगिरी करणारा तो बांगलादेशचा पहिलाच फलंदाज ठरला. त्यामुळे त्याच्या निवृत्तीच्या निर्णयामुळे बांगलादेश क्रिकेटमधील एका मोठ्या पर्वाचा शेवट होणार आहे..मुशफिकूर रहीमची कसोटी कारकीर्द अनेक विक्रमांनी भरलेली आहे. त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये तीन द्विशतकं झळकावली आहेत. २०१३ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध गाले येथे नाबाद २०० धावांची खेळी करत तो कसोटीत द्विशतक झळकावणारा बांगलादेशचा पहिला फलंदाज ठरला होता. यानंतर २०१८ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याने नाबाद २१९ धावांची खेळी केली. ही कसोटी क्रिकेटमध्ये बांगलादेशच्या फलंदाजाने केलेली सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या आहे. त्यानंतर २०२० मध्ये मीरपूर येथे झिम्बाब्वेविरुद्धच त्याने तिसरं द्विशतक झळकावलं..मुशफिकूरच्या निवृत्तीच्या निर्णयानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड त्याच्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. तमीम इक्बाल यांनी त्याच्या योगदानाचं कौतुक करताना सांगितलं की, मुशफिकूरने बांगलादेश क्रिकेटसाठी मोठं योगदान दिलं आहे. तो अनेक युवा क्रिकेटपटू आणि लहान मुलांसाठी आदर्श राहिला आहे. तमीम पुढे म्हणाले, "बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या वतीने आम्ही त्याचे आभार मानू इच्छितो. त्याने क्रिकेटसाठी दिलेलं योगदान खूप मोठं आहे. तो एक उत्तम खेळाडू आणि बांगलादेश क्रिकेटचा चांगला प्रतिनिधी राहिला आहे. त्यामुळे बोर्डाकडून त्याच्यासाठी मोठा निरोप समारंभ आयोजित केला जाईल.".Indian Cricket: बुमराचा गोलंदाजीचा अंदाज सचिनलाही आला नव्हता, माजी प्रशिक्षक जॉन राईट यांनी उघडला जसप्रीतच्या प्रवासाचा मार्ग.मुशफिकूरच्या निवृत्तीबद्दल बोलताना तमीम यांनी भावनाही व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, "त्याच्यासारख्या दर्जेदार क्रिकेटपटूने निवृत्तीचा निर्णय घेतल्याचं ऐकून मला वाईट वाटत आहे. मात्र, आता त्याचा शेवटचा कसोटी सामना संस्मरणीय बनवूया." दरम्यान, मुशफिकूरने २०२२ मध्ये टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये बांगलादेशचा प्रवास लवकर संपल्यानंतर त्याने वनडे क्रिकेटलाही अलविदा केला. आता कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतल्यानंतर त्याची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कारकीर्द संपणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.