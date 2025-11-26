Hardik Pandya And Suryakumar Yadav: हार्दिक पंड्याची तंदुरुस्ती अन् सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म

हैदराबाद : मुश्ताक अली राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धा उद्यापासून सुरू होत आहे. विश्वकरंडक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर हार्दिक पंड्याचा मॅच फिटनेस आणि पुढील महिन्यात होणाऱ्या आयपीएल मिनी लिलावासाठी सुर्यकुमारसह तरुण खेळाडूंना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी ही स्पर्धा महत्त्वाची समजली जात आहे..सप्टेंबरमध्ये आशिया करंडक स्पर्धेदरम्यान झालेल्या दुखापतीनंतर हार्दिक पंड्या स्पर्धात्मक क्रिकेटपासून दूर आहे. आता फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात मायदेशात होत असलेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेपूर्वी हार्दिक पंड्याचा मॅच फिटनेस किती आहे, हे या मुश्ताक अली स्पर्धेतून समजून येईल..९ डिसेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-२० मालिका सुरू होत आहे. या मालिकेत हार्दिक खेळण्याची शक्यता आहे. मुश्ताक अली स्पर्धेचे सामने हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकता आणि लखनौ येथे होणार आहे. गतविजेता मुंबईचा संघ शार्दूल ठाकूरच्या नेतृत्वाखाली सहभागी होणार आहे..हार्दिक पंड्या बडोदा संघातून खेळतो. हार्दिक अजून संघात दाखल झालेला नाही; पण तो जास्तीत जास्त सामने खेळेल, असा विश्वास परमार यांनी व्यक्त केला. भारताचा टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव मुंबई संघातून खेळणार आहे. तोही जास्तीत जास्त गटसाखळी सामने खेळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..Jasprit Bumrah And Hardik Pandya: वनडे मालिकेमधून हार्दिक, बुमराची माघार? टी-२० विश्वकरंडकाला प्राधान्य; आयपीएलनंतर वनडेकडे लक्ष.पृथ्वी शॉवर लक्षएकेकाळी भारतीय क्रिकेटमधील पुढील मोठे नाव मानले जाणारे पृथ्वी शॉ याला गतवर्षीच्या आयपीएल लिलावात एकाही संघाने घेतले नव्हते. आता त्यांनी मुंबई सोडून महाराष्ट्राकडे स्थलांतर केले आहे आणि लिलावापूर्वी मुश्ताक अली स्पर्धेत चांगली कामगिरी करता आली तर ते पुन्हा आयपीएल मंचावर पुनरागमन करता येईल. ऋतुराज गायकवाड अनुपस्थित असताना शॉ गट-सामन्यांमध्ये महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.