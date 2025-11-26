Cricket

Hardik Pandya And Suryakumar Yadav: हार्दिक पंड्याची तंदुरुस्ती अन् सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म

Hardik Pandya’s Return and Fitness Focus: मुश्ताक अली टी-२० स्पर्धा उद्यापासून सुरू होत असून हार्दिक पंड्याच्या फिटनेसवर सर्वांचे लक्ष आहे. आयपीएल मिनी लिलावापूर्वी सूर्यकुमार, पृथ्वी शॉ यांसारखे खेळाडू चमक दाखवण्यास उत्सुक आहेत.
Hardik Pandya And Suryakumar Yadav

Hardik Pandya And Suryakumar Yadav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हैदराबाद : मुश्ताक अली राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धा उद्यापासून सुरू होत आहे. विश्वकरंडक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर हार्दिक पंड्याचा मॅच फिटनेस आणि पुढील महिन्यात होणाऱ्या आयपीएल मिनी लिलावासाठी सुर्यकुमारसह तरुण खेळाडूंना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी ही स्पर्धा महत्त्वाची समजली जात आहे.

Loading content, please wait...
sports
Prithvi Shaw
hardik pandya
physical fitness
players
Suryakumar Yadav comeback

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com