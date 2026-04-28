बाबो... सहा चेंडूंत सहा विकेट्स! इंग्लिश गोलंदाजाचा भीमपराक्रम, १६ धावांत घेतले ७ बळी, संघाला मिळवून दिला ११६ धावांनी विजय

Double Hat-Trick! Myles Davies Stuns Cricket World with Rare Feat: स्टॅफोर्डशायरच्या एका खेळाडूने सहा चेंडूंमध्ये सहा बळी घेतल्यानंतर क्रिकेटमधील एक अत्यंत दुर्मिळ पराक्रम नोंदवला गेला. वेगवान गोलंदाज माईल्स डेव्हिसने शनिवार, २५ एप्रिल रोजी साऊथ स्टॅफोर्डशायर काउंटी लीग प्रीमियर डिव्हिजनमध्ये पेल्सॉलविरुद्ध पेनक्रिज क्रिकेट क्लबचे प्रतिनिधित्व करताना ही दुहेरी हॅट-ट्रिक साधली..पेनक्रिज क्रिकेट क्लबने नाणेफेक जिंकून १६८ धावा केल्या. इंग्लंडचा माजी फिरकी गोलंदाज मॉन्टी पनेसरच्या अनुपस्थितीत खेळणाऱ्या पेल्सॉल संघाने आठ षटकांत ४९/२ अशी धावसंख्या गाठली होती. ज्यात डेव्हिसने आपल्या तिसऱ्याच षटकात पहिला बळी घेतला होता. डेव्हिसने नवव्या षटकाची सुरुवात वाईडने केली, पण नंतर त्याने आपला लय पकडला आणि त्याचा विध्वंसक परिणाम साधला. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, त्याने षटकाच्या शेवटच्या चेंडूंवर दोन फलंदाजांना क्लीन बोल्ड केले. त्याच्या सहकाऱ्यांनी पुढच्या षटकाच्या सुरुवातीला हॅट-ट्रिकचा चेंडू कॅप्चर करण्यासाठी आपले फोन काढायला धाव घेतली ..त्या मैलाचा दगड ठरलेल्या चेंडूवर यष्टीरक्षकाने लेग-साइडला झेल घेतला. त्यानंतर डेव्हिसने आणखी एका फलंदाजाचा मधला यष्टी उध्वस्त केला आणि पुढच्या फलंदाजाचा ऑफ यष्टी उखडून अविश्वसनीय सहा-इन-सिक्स पूर्ण केला, ज्यामुळे पेल्सॉल क्रिकेट क्लब ४९/९ अशा बिकट परिस्थितीत सापडला. "हे अजूनही अविश्वसनीय वाटते, पण ही एक अद्भुत कामगिरी आहे. खरं सांगायचं तर, मला काय विचार करावा हेच कळत नव्हते," असे डेव्हिस यांनी बीबीसी मिडलँड्स टुडेशी बोलताना सांगितले..डेव्हिसच्या शानदार गोलंदाजीच्या जोरावर त्याने सहा षटकांत ७/१६ अशी कामगिरी करत पेनक्रिज क्रिकेट क्लबला पेल्सॉलवर ११६ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून दिला. जून २०२३ मध्ये ब्रॉम्सग्रोव्हसाठी सहा चेंडूंमध्ये सहा बळी घेणाऱ्या ऑलिव्हर व्हाईटहाऊसच्या कामगिरीची त्याने बरोबरी केली .