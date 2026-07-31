धक्कादायक! "माझी निवड नाही झाली, मी दुःखी झालेय"; नागपूरच्या १७ वर्षीय क्रिकेटपटूने चिठ्ठी लिहून संपवले जीवन

Nagpur Cricketer: नागपूरमध्ये 17 वर्षांच्या महिला क्रिकेटपटूने टोकाचं पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अदिती चौखंडे असं या क्रिकेटपटूचं नाव आहे, मोठ्या क्रिकेट संघात निवड न झाल्यामुळे ती खूप नाराज होती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.ही घटना बजाज नगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील लक्ष्मी नगर भागात घडली. अदिती मूळची अकोल्याची होती.ती नागपूरमध्ये आई आणि मोठ्या भावासोबत राहत होती.तिचे वडील अकोल्यात बांधकाम कंत्राटदार आहेत..अदितीने नुकतीच बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. तिचा मोठा भाऊही क्रिकेट खेळतो आणि त्याच्यासोबत अदितीही क्रिकेटचं प्रशिक्षण घेत होती. तिला क्रिकेटमध्ये मोठं नाव कमवायचं, हेच तिचं स्वप्न होतं, मात्र बुधवारी रात्री आईसोबत जेवण झाल्यानंतर अदिती तिच्या खोलीत गेली. आणि नंतर ती मृत अवस्थेत आढळून आली. घटनास्थळी एक चिठ्ठी सापडली आहे. जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा तिचा मोठा भाऊ हा शहराबाहेर होता..Pune News: आईच्या निधनाचा धक्का असह्य; पुण्यात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, एकाच दिवशी माय-लेकालाच अखेरचा निरोप...चिठ्ठीत काय लिहिलं होतं?अदितीच्या खोलीतून पोलिसांना एक चिठ्ठी सापडली. त्यामध्ये तिने मोठ्या क्रिकेट संघात निवड न झाल्याचं दुःख व्यक्त केलं होतं. तिने आपल्या भावासाठी लिहिलं होतं,"दादा, तू खूप छान खेळतोस. तू खूप मोठा खेळाडू हो. आई-बाबांना तुझा अभिमान वाटेल असं काहीतरी कर. माझी निवड झाली नाही, याचं मला खूप वाईट वाटतं." आई-वडिलांचा अभिमान बनायची इच्छा तिने या पत्रातून व्यक्त केली होती..Nagpur Tragidy: आजाराच्या वेदना असह्य, मायलेकाने कवटाळले मृत्यूला; कोतवालीतील हृदयद्रावक घटना; विषारी औषध घेऊन जीवन संपविले.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चेतन चौहान यांनी सांगितलं की, प्राथमिक तपासात मोठ्या क्रिकेट संघात निवड न झाल्यामुळे अदिती निराश होती, असं दिसून येत आहे. "मोठ्या स्तरावर संधी न मिळाल्यामुळे ती मानसिक तणावात होती. त्यातूनच तिने टोकाचं पाऊल उचललं असावं," असं चेतन चौहान यांनी सांगितलं. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.