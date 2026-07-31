Cricket

धक्कादायक! "माझी निवड नाही झाली, मी दुःखी झालेय"; नागपूरच्या १७ वर्षीय क्रिकेटपटूने चिठ्ठी लिहून संपवले जीवन

Nagpu News: नागपूरमधील १७ वर्षीय महिला क्रिकेटपटू अदिती चौखंडे हिचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मोठ्या क्रिकेट संघात निवड न झाल्यामुळे ती निराश असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
Nagpu News

Nagpu News

esakal

Varsha Balhe
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Nagpur Cricketer: नागपूरमध्ये 17 वर्षांच्या महिला क्रिकेटपटूने टोकाचं पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अदिती चौखंडे असं या क्रिकेटपटूचं नाव आहे, मोठ्या क्रिकेट संघात निवड न झाल्यामुळे ती खूप नाराज होती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

ही घटना बजाज नगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील लक्ष्मी नगर भागात घडली. अदिती मूळची अकोल्याची होती.ती नागपूरमध्ये आई आणि मोठ्या भावासोबत राहत होती.तिचे वडील अकोल्यात बांधकाम कंत्राटदार आहेत.

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