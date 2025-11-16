Cricket

Vidarbha Cricket: विपरीत परिस्थितीत येथेही घडताहेत महिला क्रिकेटपटू; मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी धडपड, खुशाल ढाक यांनी घेतला पुढाकार

Lack of Sports Gear Poses Major Challenge: नागपूरच्या गोंड वस्तीतल्या आदिवासी मुलींची क्रिकेटमध्ये यशस्वी वाटचाल सुरू असून आवश्यक साहित्याअभावी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. समाजसेवक आणि व्हीसीएच्या पुढाकारातून या मुलींना नव्या संधी मिळू लागल्या आहेत.
Vidarbha Cricket

Vidarbha Cricket

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वविजेतेपद पटकाविले आणि भारतात महिला क्रिकेटकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही अचानक बदलला. आज महिला क्रिकेटला सुगीचे दिवस आले असले तरी दिग्गज क्रिकेटपटू होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नशिबी असे सुगीचे दिवस येतीलच असे नव्हे.

Loading content, please wait...
Cricket
Nagpur
vidarbha
sports
women
players

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com