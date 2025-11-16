Vidarbha Cricket: विपरीत परिस्थितीत येथेही घडताहेत महिला क्रिकेटपटू; मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी धडपड, खुशाल ढाक यांनी घेतला पुढाकार

नागपूर : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वविजेतेपद पटकाविले आणि भारतात महिला क्रिकेटकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही अचानक बदलला. आज महिला क्रिकेटला सुगीचे दिवस आले असले तरी दिग्गज क्रिकेटपटू होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नशिबी असे सुगीचे दिवस येतीलच असे नव्हे..नागपुरातील एका गोंड वस्तीतील आदिवासी मुलीसुद्धा त्यापैकी एक आहे. क्रिकेटच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असली तरी त्यांच्या सरावासाठी आवश्यक असलेली चांगल्या दर्जाची बॅट नाही. आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्याने त्यांना महागडे साहित्य विकत घेता येत नाही. त्यामुळे नाइलाजाने त्यांना फाटलेल्या ग्लोव्हज व चेंडूने सराव करावा लागतो..उपराजधानीच्या एका टोकाला सिद्धेश्वर गोंड वस्ती आहे. या वस्तीतील बहुतांश नागरिक झोपडपट्टीत राहतात. उदरनिर्वाहाचे कसलेही साधन नसल्यामुळे कचरा वेचणे आणि छोट्या-मोठ्या चोऱ्या करणे, हाच येथील मुलांचा व्यवसाय बनला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, येथे लहान मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षणाचीदेखील सोय उपलब्ध नाही. अत्यंत भयावह परिस्थितीत जगणाऱ्या या चिमुकल्यांवर एकेदिवशी समाजसेवक खुशाल ढाक यांची नजर पडली अन त्यांचे आयुष्यच बदलून गेले..खुशाल ढाक यांनी साधारण ७ ते १६ वयोगटांतील या शालाबाह्य मुलींमध्ये सुरुवातीला शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुलींचा कल खेळण्याकडे विशेषतः क्रिकेटकडे दिसल्याने त्यांनी या मुलींना क्रिकेटर बनविण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी छोटेसे मैदान व खेळपट्टी तयार करून मुलींना क्रिकेटचे धडे देण्यास सुरुवात केली..दीड-दोन वर्षांपूर्वी या मुलींचा नवा प्रवास सुरू होऊन आज त्यांनी क्रिकेटकडे वाटचाल सुरू केली आहे. खुशाल ढाक यांच्या मते, मुलींमध्ये कमालीचे टॅलेंट आहे. त्या अतिशय जिद्दी व मेहनती असून, निडर होऊन क्रिकेट खेळत आहेत. दुर्दैवाने आजच्या घडीला त्यांच्याकडे बॅट, चेंडू, पॅड, ग्लोव्हज व शूजसारखे आवश्यक दर्जेदार क्रीडा साहित्य किंवा ''स्पोर्ट्स किट''ही नाही. त्यामुळे नाइलाजाने जुन्याच फाटलेल्या ग्लोव्हज व चेंडूने त्या प्रॅक्टिस करीत असतात..विदर्भाच्या पोरी खेळातही भारी! क्रिकेटसाठी सोडले गाव अन् घर; पुसदच्या कस्तुरी जगतापचा संघर्ष.व्हीसीए सचिवांचा पुढाकारया मुलींमधील टॅलेंट बघितल्यानंतर विदर्भ क्रिकेट संघटनेचे सचिव संजय बडकस यांनी मदतीचा हात पुढे करत काही जणींना उमरेड रोडवरील सिटी जिमखानाच्या मैदानावर प्रशिक्षण देणे सुरू केले. याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत आहे. राशी मरकाम नावाच्या मुलीने अलीकडेच व्हीसीएच्या १४ वर्षांखालील स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करत स्वप्नांच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. राशीमुळे इतरही मुली प्रेरित होऊन सध्या कसून मेहनत घेत आहेत. मुलींची एकूणच प्रगती लक्षात घेता, या वस्तीतूनही एकेदिवशी शेफाली वर्मा, स्मृती मानधना आणि दीप्ती शर्मासारख्या स्टार क्रिकेटपटू उदयास येतील, असा प्रशिक्षकांना विश्वास आहे..आदिवासी समाजातील मुलींमध्ये जन्मजात गुणवत्ता असते. फक्त त्यांना ‘पॉलिश’ करण्याची व योग्य दिशा दाखविण्याची आवश्यकता असते. मी नेमके हेच करीत आहे. खेळ आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून मी त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुलींची मेहनत व प्रगती पाहून भविष्यात त्या नक्कीच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकदार कामगिरी करून शहराच्या लौकिकात भर टाकतील.- खुशाल ढाक, प्रशिक्षक व सेवा सर्वदा बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.