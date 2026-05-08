BAN vs PAK : बांगालदेशने घरी बोलवून पाकिस्तानची जिरवली! कर्णधार नजमूल होसैनने शतकासह रचला इतिहास, मोमिनूलच्या ९१ धावा

BAN vs PAK latest Test match updates: पाकिस्तानचा संघ बांगलादेश दौऱ्यावर कसोटी मालिका खेळण्यासाठी गेला आहे. आजपासून मिरपूर येते पहिल्या कसोटीला सुरूवात झाली आणि पहिल्याच दिवशी यजमान बांगलादेशचे वर्चस्व पाहायला मिळतेय. कर्णधार नजमूल होसैन शांतोने ( Najmul Hossain Shanto) शतकी खेळी करून पाकिस्तानच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. त्याला मोमिनूल हकची साथ मिळाली आणि दोघांनी २ बाद ३१ वरून संघाला ३ बाद २०१ धावांपर्यंत पोहोचवले. शांतोने शतकासह एक विक्रम नावावर केला. .पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. शाहीन शाह आफ्रिदीने सातव्या षटकात महमुदूल हसन जॉय ( ८) याला यष्टिरक्षक मोहम्मद रिझवानकरवी झेलबाद केले. त्यानंतर हसन अलीने बांगलादेशला दुसरा झटका देताना शादमन इस्लामला ( १३) माघारी पाठवले. ३१ धावांवर २ फलंदाज माघारी परतल्यानंतर मोमिनूल व नजमूल यांनी बांगलादेशचा डाव सावरला. या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १७० धावांची भागीदारी केली..नजमूलने १३० चेंडूंत १२ चौकार व २ षटकारासह १०१ धावांची खेळी केली. मोहम्मद अब्बासने ५३ व्या षटकात पाकिस्तानला विकेट मिळवून दिली. मोमिनूलही २० षटकानंतर माघारी परतला. त्याने २०० चेंडूंत ९१ धावा केल्या आणि नोमान अलीला ही विकेट मिळाली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा बांगलादेशच्या ७६ षटकांत ४ बाद २८२ धावा झाल्या होत्या..नजमूलचा विक्रम...नजमूल शांतो हा पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी सामन्यात शतक झळकावणारा पहिला बांग्लादेशी कर्णधार ठरला. पाकिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात बांगलादेशी कर्णधाराने केलेल्या सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम यापूर्वी मुशफिकुर रहीमच्या नावावर होता. २०११ मध्ये मीरपूर कसोटीच्या दुसऱ्या डावात, सातव्या क्रमांकाचा फलंदाज म्हणून खेळताना रहीमने १४३ चेंडूंमध्ये ५३ धावा केल्या होत्या.नजमूलचे हे कसोटीतील नववे शतक आहे. पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी शतक झळकावणारा तो एकूण आठवा बांग्लादेशी फलंदाज आहे..शाहीन आफ्रीदीचाही विक्रम...दरम्यान, पाकिस्तानी गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीने एक विकेट घेऊन विक्रमाला गवसणी घातली. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत १०० विकेट्स घेणारा तो पहिला पाकिस्तानी गोलंदाज ठरला आहे. या सामन्यापूर्वी त्याने WTC मध्ये ४७ डावांत ९९ बळी घेतले होते.