'२०२७ वनडे वर्ल्ड कप जिंकायचा असेल, तर आगरकर - गंभीरला पदावरून हटवा!', Navjot Singh Sidhu खरंच असं म्हणाले? स्वत:च केला खुलासा

Navjot Singh Sidhu Denies Viral Fake Quote: भारतीय संघाच्या निवडीवरून नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या नावाने एक पोस्ट व्हायरल झाली होती, ज्यात गंभीर आणि आगरकर यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. या पोस्टवर आता सिद्धू यांनी स्पष्टीकरण देत सत्य सांगितले आहे.
  • नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांच्यावर टीका केल्याची अफवा व्हायरल झाली होती.

  • मात्र, सिद्धू यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी असे काहीही म्हटले नाही.

  • भारतीय संघाच्या निवडीवर चर्चा सुरू असताना, सिद्धू यांनी खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांना सुनावले आहे.

