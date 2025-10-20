'२०२७ वनडे वर्ल्ड कप जिंकायचा असेल, तर आगरकर - गंभीरला पदावरून हटवा!', Navjot Singh Sidhu खरंच असं म्हणाले? स्वत:च केला खुलासा

नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांच्यावर टीका केल्याची अफवा व्हायरल झाली होती. मात्र, सिद्धू यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी असे काहीही म्हटले नाही. भारतीय संघाच्या निवडीवर चर्चा सुरू असताना, सिद्धू यांनी खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांना सुनावले आहे..ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघांची निवड करताना अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले होते. रोहित शर्माला हटवून शुभमन गिलला वनडे संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली. तसेच रोहित आणि विराट कोहली यांच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर बरीच चर्चा झाली. अशातच एक पोस्ट व्हायरल झाली होती, ज्यात असा दावा केला होता की भारताचे माजी क्रिकेटपटू नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांच्यावर टीका केली होती. आता या पोस्टबाबत स्वत: सिद्धू यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे..AUS vs IND: रोहित शर्मा नितीश रेड्डीला वनडे पदार्पणाची कॅप देताना नेमकं काय म्हणाला होता? BCCI ने शेअर केलाय Video.ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील वनडे मालिका सुरू होण्यापूर्वी ही पोस्ट व्हायर झाली होती. ज्यात दावा करण्यात आलेला की सिद्धू यांनी म्हटले आहे की 'जर भारतीय संघाला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकायची असेल, तर बीसीसीआयने अजित आगरकर आणि गौतम गंभीर यांना शक्य तितक्या लवकर त्यांच्या पदावरून हटवायला पाहिजे आणि रोहित शर्माला पुन्हा एकदा सन्मानाने कर्णधारपद पुन्हा सोपवायला पाहिजे.'.मात्र, या पोस्टमध्ये दावा केल्याप्रमाणे असं काहीही आपण म्हटलं नसल्याचे सिद्धू यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी अशी पोस्ट व्हायरल करणाऱ्यांना सुनावलं आहे. तसेच पोस्ट करत लिहिलं की 'मी असं काहीही म्हटलं नाही, खोट्या बातम्या पसरवू नका. मी याची कल्पनाही करू शकत नाही, तुमची लाज वाटते.'.दरम्यान, सध्या भारतीय संघ संक्रमणाच्या काळातून जात असून विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघातील स्थान टिकवायचे असेल, तर त्यांचा फॉर्म सिद्ध करावा लागणार आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत दोघांनाही फारशी चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. पण त्यांच्याकडून आगामी काळात चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा भारतीय चाहत्यांना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.