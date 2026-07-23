एक बाप म्हणून... ! विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराने क्रिकेटपटू संतापले; भारताचे तीन दिग्गज खेळाडू पुढे आले

NEET PAPER LEAK PROTEST: नीट पेपरफुटी प्रकरणात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कोकरोज जनता पार्टी (CJP) चे आंदोलन सुरू आहे. २३ जुलै रोजी या आंदोलनाचा २६ वा दिवस आहे. हिंसक वळण घेतलेल्या या आंदोलनाची चर्चा आता संपूर्ण भारतभर होत असताना, आता भारतीय क्रिकेटविश्वातील काही माजी क्रिकेटपटूंनीही यावर आपली भूमिका मांडली आहे. सर्वप्रथम युवराज सिंगने सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली. त्यानंतर शिखर धवन आणि मोहम्मद कैफ यांनीही आपलं मत व्यक्त केलं..या आंदोलनात देशभरातील तरुण विद्यार्थी आणि नागरिक सहभागी झाले आहेत. आंदोलनाचं नेतृत्व कोकरोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके करत आहेत. देशात सातत्याने पेपरफुटीच्या घटना घडत असल्यामुळे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी कोकरोज जनता पार्टी आणि सर्व विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे..Pune Protest NEET Paper : ‘नीट’ पेपरफुटीवरून पुण्यात संतापाचा भडका; केंद्रीय शिक्षणमंत्री, पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी.दरम्यान, शांततेत सुरू असलेल्या या मोर्चाने तीन दिवसांपूर्वी संसदेकडे कूच केली होती. मात्र, संसदेकडे जाण्यापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना अडवलं. त्यानंतर विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचाही वापर करण्यात आला. या संपूर्ण घटनेमुळे आंदोलनाला हिंसक वळण मिळालं. या प्रकारात अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. आंदोलन अधिकच चिघळत असताना आता अनेक क्रिकेटपटूंच्या प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या आहेत..युवराज सिंगयुवराज सिंगने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर याबाबत प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला, "प्रत्येक मुलाला, विद्यार्थ्याला, स्त्रीला आणि पुरुषाला शांततेत शिकण्याची, सुरक्षितपणे वाढण्याची आणि आपली स्वप्नं पूर्ण करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यांचं कल्याण हाच एका उत्तम भारताचा पाया आहे. चला, आपण सर्वजण मिळून काळजी, संधी आणि आशेचा समाज घडवण्यासाठी काम करूया. भारताच्या भविष्यासाठी संवादाच्या माध्यमातून या प्रश्नावर सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढू शकतो.".शिखर धवनभारताचा माजी क्रिकेटपटू शिखर धवन याने एक्स' (पूर्वीचं ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटलं, "आपले तरुण हे आपल्या देशाचं भविष्य आहेत. त्यांच्या स्वप्नांना समजून घेणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच कठीण काळात संयम राखणं आणि देशाच्या संस्था तसेच सरकारवर विश्वास ठेवणंही गरजेचं आहे. माझा विश्वास आहे की प्रत्येक आव्हानावर संयम आणि संवादाच्या माध्यमातून तोडगा निघू शकतो. भारत नेहमीच पुढे जात आला आहे आणि पुढेही जात राहील.".मोहम्मद कैफभारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक मोहम्मद कैफ यानेही नीट पेपरफुटी प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. त्याने ट्विट करत म्हटलं, "एक वडील म्हणून शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून होत असलेली मारहाण पाहून मनाला खूप वेदना होतात. दिल्लीच्या रस्त्यांवर विद्यार्थ्यांना लाठीने मारहाण होणं थांबलं पाहिजे. या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा निघेल, अशी मला आशा आहे."नीट पेपरफुटी प्रकरणात आता भारतीय क्रिकेट विश्वातील अनेक माजी क्रिकेटपटू विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ पुढे येताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.