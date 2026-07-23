CJP removes spokesperson Vijeta Dahiya : कॉकरोच जनता पार्टीत फूट? प्रवक्ता विजेता दहियांचे संस्थापक अभिजीत दिपकेंवर गंभीर आरोप, 'मलाच बळीचा बकरा बनवलं'

Vijeta Dahiya scapegoat statement : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे चर्चेत आलेल्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मध्ये अंतर्गत वाद उफाळल्याचे समोर आले आहे. कॉकरोच जनता पक्षाने बुधवारी (२२ जुलै) प्रवक्ते विजेता दहिया यांची "अत्यंत असंवेदनशील वर्तन" केल्याचा आरोप करत पक्षातून हकालपट्टी केली. त्यानंतर दहिया यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध करून पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि इतर नेत्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत.दहिया यांनी व्हिडिओमध्ये सांगितले की, पक्षातून काढून टाकल्यानंतर आपण खूप व्यथित झालो आहोत. २० जुलै रोजी झालेल्या 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान बर्गर खात असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांनी आपल्यावर टीका केली आणि त्यानंतर ही संपूर्ण घटना घडल्याचा दावा त्यांनी केला..दहिया यांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेनंतर त्यांना अभिजीत दिपके यांचा फोन आला. मात्र, पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा असताना दिपके यांनी उलट त्यांच्यावरच टीका केली. तसेच आंदोलनस्थळी परत न येण्यास सांगितले. त्याचवेळी अभिजीत दिपके आणि आशुतोष रांका यांनी आपल्याला पक्षातून बाहेर काढल्याचा आरोप त्यांनी केला..व्हिडिओमध्ये दहिया यांनी आणखी एक दावा करताना सांगितले की, यापूर्वी अभिजीत दिपके यांच्या कचोरी खातानाच्या व्हिडिओवरून टीका झाली होती. त्या वेळी आपण त्यांची बाजू घेतली होती. तसेच त्या घटनेत दिपके ट्रकमध्ये लपून बसल्याचाही आरोप त्यांनी केला..आंदोलनातील आपल्या योगदानाचाही उल्लेख करत दहिया म्हणाले की, रात्री ९ वाजताच्या मोर्चात त्यांनी सहभाग घेतला होता. शीतल आणि सौरव यांच्या उपोषणादरम्यान ते त्यांच्यासोबत उभे होते. केरळ हाऊसजवळ पोलिसांनी अश्रुधूराचा मारा केला तेव्हाही ते घटनास्थळी उपस्थित होते आणि त्याचा त्रासही सहन केला..Dharmendra Pradhan Daughter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलीने शिक्षण कुठे घेतले? सोशल मीडियावर ट्रोलिंग; इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद केल्याची चर्चा.पक्षातील नेत्यांवर दुटप्पीपणाचा आरोप करत दहिया म्हणाले, "जेव्हा पक्षातील इतर नेत्यांवर टीका झाली, तेव्हा मी नेहमी त्यांच्यासोबत उभा राहिलो. मात्र माझ्यावर संकट आल्यानंतर त्यांनी मलाच 'बळीचा बकरा'बनवले." तथापि, या सर्व घडामोडींनंतरही दहिया यांनी आंदोलन कोणत्याही एका व्यक्तीपेक्षा मोठे असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा कायम असल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.