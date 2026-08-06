भारतीय संघाच्या फिटनेसवर BCCI चा 'सर्जिकल स्ट्राईक'! सीनियर-ज्युनियर पाहू नका, सर्वांना एकच नियम... वाचा BCCI Fitness Standards

BCCI Removes Fitness Exceptions For Senior Players: भारतीय संघाला दुखापतीचे ग्रहण लागले आहे आणि त्यामुळे अनेक सीनियर खेळाडूंना मालिकांना मुकावे लागले आहे. जसप्रीत बुमराह, हे ताजे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच... इंग्लंड दौऱ्यावरून त्याने पुनरागमन केले, परंतु दोन वन डे सामन्यानंतर तो पुन्हा जखमी झाला. आता त्याने श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतूनही माघार घेतली. सततच्या या दुखापतीच्या सत्रांमुळे BCCI अॅक्शन मोडवर आली आहे आणि सचिव देवजित सैकीया यांनी फिजीओ कमलेश जैन यांना सक्त ताकिद दिली आहे. तसेच खेळाडूंच्या तंदुरुस्ती मूल्यांकनाची संपूर्ण प्रक्रिया बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे..TOIच्या वृत्तानुसार, बंगळूरु येथील बीसीसीआयचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) आता सर्व भारतीय खेळाडूंसाठी एकसमान फिटनेस मानके लागू करणार आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या खेळाडूंसाठी वेगवेगळी फिटनेस मानके पाळली जात होती आणि हेच सध्याच्या दुखापतीमागचं प्रमुख कारण मानले जात आहे. जसप्रीत बुमराह श्रीलंका कसोटी मालिकेतून बाहेर पडला. वॉशिंग्टन सुंदरही पहिल्या कसोटीसाठी तंदुरुस्त नाही. हर्षित राणा आणि नितीश कुमार रेड्डी हे देखील गेल्या काही महिन्यांपासून दुखापती आणि तंदुरुस्तीच्या समस्यांमुळे संघाबाहेर आहेत..'वर्षभर विश्रांती घे, पण पूर्णपणे तंदुरुस्त हो...' जसप्रीत बुमराहला सल्ला; मोहम्मद शमी किंवा भुवनेश्वरचा विचार करा... कोण म्हणतंय असं?.कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हे वारंवार होणाऱ्या दुखापतींमुळे नाराज असल्याचे वृत्त आहे. संघ व्यवस्थापनाचा असा विश्वास आहे की, वारंवार होणाऱ्या दुखापतींमुळे योग्य अंतिम अकरा खेळाडू निवडणे कठीण झाले आहे. गेल्या वर्षी स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग प्रशिक्षक एड्रियन ले रू यांच्या आगमनानंतर, बीसीसीआयने पारंपरिक यो-यो चाचणीऐवजी ब्रॉन्को चाचणीला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. काही वरिष्ठ खेळाडूंना तुलनेने सोपे लक्ष्य दिले जात होते, तर इतरांसाठी वेगवेगळे निकष लावले जात होते. या तफावतीमुळे संपूर्ण फिटनेस प्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले..CoE ने सर्व खेळाडूंसाठी एकसमान मानके निश्चित केली आहेतब्रॉन्को टेस्ट: ५ मिनिटे १५ सेकंद ते ५ मिनिटे २० सेकंद२ किमी धावण्याची चाचणी: ९ ते १० मिनिटेयो-यो टेस्ट: किमान गुण १६.५.'सीनियर्सचा आदर करा...!' अजिंक्य रहाणेचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर अन् निवड समितीला सूचक इशारा; म्हणाला, तुम्ही हरताय, कारण....हर्षित राणाच्या प्रकरणामुळेही CoE च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. दुखापत झाल्याचे निदान झाल्यानंतर त्याला इंग्लंड दौऱ्यावरून परत पाठवण्यात आले होते. इतकेच नाही, तर त्याचे वजनही परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होते. निवडीच्या वेळी त्याचे वजन ९७ किलो होते. नंतर चौकशी समितीने (CoE) त्याची कमाल वजन मर्यादा ९६ किलो निश्चित केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.