IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी कसोटीची वेळ बदलली; खेळाडूंना जेवणापूर्वी घ्यावा लागेल चहा, कारण काय तर...

Guwahati Test 2025 BCCI session change reason: वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका जिंकल्यानंतर भारतीय संघ घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेचा ( IND vs SA Test ) सामना करणार आहे. १४ नोव्हेंबरपासून पहिली कसोटी सुरू होतेय, परंतु दुसऱ्या कसोटीत एक ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळणार आहे. २२ नोव्हेंबरला ही कसोटी गुवाहाटी येथे खेळवण्यात येणार आहे. या कसोटीत खेळाडू पहिल्या ब्रेकमध्ये जेवण करण्याच्या जागी चहा घेतील. या मागचं कारणही समोर आलं आहे. पूर्वांचल भारतात सूर्योदय व सूर्यास्त लवकर होतो आणि त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळेच कसोटी सामन्याची वेळही बदलली गेली आहे..साधारण भारतातील कसोटी लढत सकाळी ९.३० वाजता सुरू होते. ११.३० ते १२.१० असा ४० मिनिटांचा लंच ब्रेक असतो आणि त्यानंतर दुसरे सत्र सुरू होते. त्यानंतर २.१० ते २.३० अशा २० मिनिटांच्या ब्रेकमध्ये चहापान केले जाते. तिसरे सत्र २.३० ते ४.३० या कालावधीत खेळवले जाते. प्रत्येक दिवशी ९० षटकं पूर्ण होण्यासाठी अर्ध्यातासाचा अतिरिक्त वेळ दिला जातो..IND vs AUS : भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीच्या लढतीवर पावसाचं सावट! सामना न झाल्यास काय होणार? राखीव दिवस आहे का? .पण, गुवाहाटीतील बारसापारा स्टेडियमवर होणारा हा सामना सकाळी ९ वाजता सुरू होईल आणि ११ वाजता पहिला ब्रेक घेतला जाईल. २० मिनिटांच्या या ब्रेकमध्ये खेळाडू चहापान करतील. त्यानंतर ११.२० ते १.२० या कालावधीत दुसरे सत्र खेळवले जाईल आणि त्यानंतर १.२० ते २ असा ब्रेक घेतला जाईल आणि तो खेळाडूंचा लंच ब्रेक असेल. तिसरे सत्र २ ते ४ या कालावधीत खेळवले जाईल.."गुवाहाटीत लवकर चहा घेण्याचे कारण म्हणजे सूर्यास्त लवकर होतो आणि सुरुवातही लवकर होते. मैदानावर अतिरिक्त खेळाचा वेळ मिळावा आणि पुढील वेळ वाचावा म्हणून चहापानाच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ असेल," असे बोर्डातील एका सूत्राने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले..INDW vs AUSW Semifinal: ऑस्ट्रेलियाने जिंकला टॉस! शफली वर्माचे पुनरागमन, भारतीय संघात ३ बदल, पाहा Playing XI.क्रिकेट दक्षिण आफ्रिका आणि बीसीसीआय दोघांनीही त्यांच्या सत्राच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी बीसीसीआयने रणजी ट्रॉफी सामन्यांमध्ये सूर्यास्ताच्या परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या सत्राच्या वेळेत बदल केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.