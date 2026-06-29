ENG vs NZ: न्यूझीलंडने इंग्लंडला १६० धावांनी चिरडले, कसोटी मालिका २-१ ने खिशात

New Zealand Clinch Historic Test Series Win: ट्रेंट ब्रिज मैदानावर खेळल्या गेलेल्या रोमांचक तिसऱ्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडने यजमान इंग्लंडचा १६० धावांनी धुव्वा उडवला. या दणदणीत विजयासह न्यूझीलंडने तीन सामन्यांची कसोटी मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकत ऐतिहासिक पराक्रम केला. मालिकेतील पहिला सामना गमावल्यानंतर न्यूझीलंडने दमदार पुनरागमन करत सलग दोन सामने जिंकून मालिका आपल्या नावावर केली..सामन्याच्या पाचव्या दिवशी इंग्लंडसमोर विजयासाठी ३७३ धावांचे कठीण लक्ष्य होते. चौथ्या दिवसअखेरच्या ४ बाद १०३ धावांवरून पुढे खेळताना इंग्लंडच्या फलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीसमोर पूर्णपणे शरणागती पत्करली. .ENG vs NZ: पहिल्या दिवशी १६ अन् दुसऱ्या दिवशी १७ विकेट्स, लॉर्ड्स कसोटीत गोलंदाजांचा बोलबाला; तिसऱ्याच दिवशी लागणार निकाल?.जो रूट (१८) धावबाद झाला, त्यानंतर ठराविक अंतराने विकेट्स पडत गेल्या. जेमी स्मिथने एकहाती झुंज देत ६० धावांची खेळी केली, तर गस अॅटकिन्सनने १९ धावांची साथ दिली. मात्र, मिचेल सँटनर आणि झॅकरी फॉल्क्स यांच्या अचूक गोलंदाजीसमोर इंग्लंडचा दुसरा डाव अवघ्या २१२ धावांत संपुष्टात आला. फॉल्क्सने तीन विकेट्स घेत महत्त्वाची भूमिका बजावली..या सामन्यात न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनीही जबरदस्त कामगिरी केली. पहिल्या डावात डेव्हन कॉनवेने १५७, तर कर्णधार टॉम लॅथमने १५१ धावांची शानदार शतकी खेळी केली. दुसऱ्या डावात डॅरिल मिचेलने नाबाद १०० धावा, तर रचिन रवींद्रने ९४ धावांची महत्त्वाची खेळी करत न्यूझीलंडला मजबूत स्थितीत पोहोचवले. या दमदार कामगिरीसाठी डॅरिल मिचेलला 'सामनावीर' पुरस्काराने गौरवण्यात आले..ENG vs NZ: लॉर्ड्स कसोटीत फलंदाजांची उडाली त्रेधातिरपीट! पहिल्याच दिवशी पडल्या तब्बल १६ विकेट्स; VIDEO.बेन स्टोक्सच्या कारकिर्दीचा शेवट पराभवानेहा सामना इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील शेवटचा सामना ठरला. सामन्यापूर्वीच त्याने निवृत्तीची घोषणा केली होती. मात्र, न्यूझीलंडने विजय मिळवत स्टोक्सच्या निरोपाचा क्षण इंग्लंडसाठी कडू केला. विशेष म्हणजे, २०१२ नंतर घरच्या मैदानावर तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत इंग्लंडचा हा पहिलाच पराभव ठरला. न्यूझीलंडच्या या ऐतिहासिक कामगिरीचे क्रिकेटविश्वातून सर्वत्र कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.