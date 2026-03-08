World Record : W,W,W,W,W! न्यूझीलंडच्या गोलंदाजाने इतिहास रचला, २५४ वर्षांत FC मध्ये असा पराक्रम करणारा पहिला गोलंदाज ठरला...

Brett Randell five wickets in five balls record: न्यूझीलंडचा संघ आज ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचा पहिला खिताब नावावर करण्यासाठी भारतीय संघाला भिडणार आहे. अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे आणि या सामन्याची सर्वांना उत्सुकता आहे. न्यूझीलंडच्या कामगिरीकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या असताना किवी गोलंदाज ब्रेट रँडेल याने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. सेंट्रेल डिस्ट्रिक्ट संघाकडून खेळणाऱ्या रँडेलने प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या २५४ वर्षांच्या इतिहासात कुणालाच न जमलेली कामगिरी करून दाखवली आहे..रँडेल हा प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पाच चेंडूंत पाच विकेट्स घेणारा इतिहासातील पहिला गोलंदाज ठरला आहे. प्लंकेट शिल्ड स्पर्धेतील नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स विरूद्धच्या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी हा पराक्रम केला. रँडेलने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्सच्या टॉप-ऑर्डरला गुंडाळले. त्यामुळे त्यांची धावसंख्या बिनबाद ४ वरून ५ बाद ९ अशी झाली होती. रँडेलने त्याच्या दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर सलामीवीर हेन्री कूपरला बाद केले..T20 WC, IND vs NZ: सेमीफायनल झाली, आता फायनलची बारी! MS Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाला चिअर करण्यासाठी अहमदाबादमध्ये दाखल; Video.असोसिएशन ऑफ क्रिकेट स्टॅटिस्टिशियन्स अँड हिस्टोरियन्सने राखलेल्या नोंदींवरून असे दिसून येते की १७७२ मध्ये पहिला मान्यताप्राप्त प्रथम श्रेणी सामना खेळल्यापासून कोणत्याही खेळाडूने असा पराक्रम कधीही केलेला नाही. गेल्या वर्षी, आयर्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय कर्टिस कॅम्फरने एका स्थानिक ट्वेंटी-२० सामन्यात पाच चेंडूत पाच विकेट्स घेतल्या, व्यावसायिक खेळात असे करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला, परंतु प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये रँडेलची कामगिरी अभूतपूर्व आहे. .रँडेलने २५ धावांत ७ विकेट्स घेऊन त्याची स्पेल संपवली आणि ही त्याच्या ३८ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. २०२४ मध्ये झालेल्या स्थानिक ट्वेंटी-२० स्पर्धेत झिम्बाब्वे महिला अष्टपैलू केलिस एनधलोवूने झिम्बाब्वे अंडर-१९ संघाकडून ईगल्स महिलांविरुद्ध पाच चेंडूत पाच विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.