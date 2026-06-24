दिग्गज क्रिकेटपटूचे वाढदिवशीच निधन... होणाऱ्या पत्नीच्या निधनाची बातमी कळूनही संघासाठी उतरले होते मैदानात

Man Who Batted Through Personal Tragedy Dies At 94: न्यूझीलंडचे माजी जलदगती गोलंदाज बॉब ब्लेअर ( Bob Blair No More) यांनी त्यांच्या ९४ व्या वाढदिवशी अखेरचा श्वास घेतला. ते जगभरातील पाचवे वयस्कर कसोटी क्रिकेटपटू होते. १९५३ ते १९६४ या कालवाधीत ब्लेअर यांनी १९ कसोटी सामन्यांत ३५.२३ च्या सरासरीने ४३ विवेक्ट घेतल्या. पण, ते त्यांच्या गोलंदाजीच्या कामगिरीपेक्षाही, डिसेंबर १९५३ च्या जोहान्सबर्ग कसोटीदरम्यान अत्यंत दुःखद परिस्थितीत ११ व्या क्रमांकावर खेळपट्टीवर घालवलेल्या दहा मिनिटांसाठी अधिक स्मरणात राहीले. .ख्रिसमसच्या विश्रांतीनंतर झालेल्या त्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच बॉक्सिंग डेच्या दिवशी, न्यूझीलंडच्या खेळाडूंना २४ डिसेंबरच्या रात्री टांगिवाई येथे झालेल्या एका भीषण अपघाताची बातमी समजली. वेलिंग्टनहून ऑकलंडला जाणाऱ्या एक्सप्रेस ट्रेनचा अपघात झाला आणि त्यात १५१ जणांमध्ये ब्लेअर यांची होणारी पत्नी नेरिसा लव्ह हिचाही समावेश होता. ब्लेअर तेव्हा २१ वर्षांचे होते आणि दुःख व्यक्त करण्यासाठी ते टीम हॉटेलमध्येच थांबले होते, पण न्यूझीलंडची नववी विकेट पडल्यावर ते क्रीजवर फलंदाजीला आले. त्यांनी बर्ट सटक्लिफसोबत दहाव्या विकेटसाठी ३३ धावांची भागीदारी केली होती..IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था.त्या दुःखद आणि हृदयस्पर्शी दिवसाची आठवण 'Tangiwai Shield'च्या रूपात आजही जिवंत आहे, जी आता न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील कसोटी मालिकेच्या विजेत्याला दिली जाते. २०२३-२४ मध्ये या मालिकेचे उद्घाटन सत्र जिंकल्यामुळे न्यूझीलंड सध्या या शिल्डचा विजेता आहे..देशांतर्गत क्रिकेटमधील त्यांची कामगिरी प्रभावी होती आणि त्यांनी ५९ प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये ३३० बळी घेतले होते. १९५६-५७ चा हंगाम त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात संस्मरणीय ठरला, जेव्हा त्यांनी केवळ ९ च्या सरासरीने ४६ बळी घेतले आणि दोनदा एका डावात नऊ बळी घेण्याचा पराक्रम केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.