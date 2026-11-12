IND vs NZ 4th ODI: भारताविरुद्धच्या शेवटच्या २ वन डेसाठी न्यूझीलंडने संघात केला बदल, खतरनाक वेगवान गोलंदाजाला बोलावले

Brett Randell earns maiden New Zealand ODI call-up against India: भारताविरुद्धची वन डे मालिका बरोबरीत सोडवण्याची संधी यजमान न्यूझीलंडला मिळाली आहे. भारताने पहिले दोन सामने जिंकून मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आणि तिसरा वन डे सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला. त्यामुळे उर्वरित दोन सामने जिंकून मालिका बरोबरीत सोडवण्याचा किवींचा मानस आहे. त्यामुळेच त्यांनी चौथ्या व पाचव्या वन डे सामन्यासाठी संघात बदल केले आहे. या सामन्यांसाठी त्यांनी ३१ वर्षीय वेगवान गोलंदाज ब्रेट रँडेल याचा प्रथमच वन डे संघात समावेश केला आहे. भारतीय फलंदाजांची डोकेदुखी वाढवण्याचा प्लान त्यांनी आखला आहे. .ब्रेट रँडेलने ४६ प्रथम श्रेणी, ५५ लिस्ट ए आणि ४५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत अनुक्रमे १३६, १०० व ४८ विकेट्स घेतल्या आहेत. शुक्रवारी भारताविरुद्धच्या करो वा मरो सामन्यात न्यूझीलंडकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्यास सज्ज असलेल्या रँडेल व्यतिरिक्त, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्सचा अष्टपैलू खेळाडू जोश क्लार्कसनचाही पाचव्या वन डेसाठी यजमान संघात समावेश करण्यात आला आहे. मॅट हेन्री आणि काईल जेमिसन यांच्या जागी क्लार्कसनला, ब्लेअर टिकनरसोबत स्थान देण्यात आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.न्यूझीलंडचे मुख्य प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर यांनी रँडेलचे आंतरराष्ट्रीय संघात निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. "जेव्हा एखाद्या खेळाडूला पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय संघात स्थान मिळते, तो नेहमीच एक खास क्षण असतो. आम्हाला ब्रेटसाठी खूप आनंद होत आहे. तो गेल्या काही काळापासून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करत आहे आणि त्याने ही संधी मिळवली आहे. संपूर्ण मालिकेत संघात काही बदल झाले आहेत, त्यामुळे ब्रेट आणि जोश या दोघांनाही संघात स्थान देता आले हे आमचे भाग्य आहे," असे वॉल्टर म्हणाले..21 Six, 7 Fours! न्यूझीलंडच्या बेव्हॉन जेकब्सचे वन डेत विक्रमी द्विशतक! भारतीय गोलंदाजांची केलेली धुलाई आता....New Zealand’s squad for 4th ODI: मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जेकब डफी, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे, निक केली, ब्रेट रँडेल, टीम सेइफर्ट, विल यंग, मॅट हेन्री, काईल जेमिसनNew Zealand’s squad for 5th ODI: मिचेल सँटनर, फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जेकब डफी, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे, निक केली, ब्रेट रँडेल, टीम सेइफर्ट, विल यंग, जोश क्लार्कसन, ब्लेअर टिकनर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.