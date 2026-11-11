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New Zealand Test Squad : रचीन रवींद्र, डेव्हॉन कॉनवे परतले, न्यूझीलंडचा कसोटी संघ जाहीर; टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवणारे सर्व खेळाडू...

New Zealand Announce Strong 14-Member Squad: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने १४ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. कर्णधार टॉम लॅथमच्या नेतृत्वाखालील या संघात अनेक अनुभवी खेळाडूंना स्थान देण्यात आलं आहे.
New Zealand Announce Strong 14-Member Squad

New Zealand Announce Strong 14-Member Squad

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

New Zealand Test squad for India series 2026 announced : भारताविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांसाठी न्यूझीलंडने त्यांचा १४ सदस्यीय तगडा संघ जाहीर केला. दुखापतीमुळे वन डे मालिकेला मुकलेले रचीन रवींद्र आणि डेव्हॉन कॉनवे यांचे संघात पुनरागमन झाले आहे. रवींद्रला पाच ट्वेंटी-२० आणि वन डे मालिकेलाही खांदा निखळल्यामुळे मुकावे लागले होते. तेच ईडन पार्कवर सराव करताना वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीसोबत झालेल्या धडकेनंतर कॉनवेला वन डे मालिकेला मुकावे लागले होते. क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीतून सावरत असलेल्या यष्टीरक्षक टॉम ब्लंडेलचाही संघात समावेश आहे.

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