Mohammed Shami चा काढला काटा! सातत्याने धावा करणाऱ्या 'मुंबई'च्या खेळाडूकडे आगरकरचं दुर्लक्ष; पुनरागमन झालं अशक्य

India A squad 2025 South Africa A series exclusions: भारतीय क्रिकेटमध्ये मागील काही दिवसांपासून निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आणि जलदगती गोलंदाज मोहम्मद शमी यांच्यातला कलगितुरा चांगलाच चर्चेत राहिला आहे. देशांतर्गत क्रिकेट खेळूनही तंदुरुस्तीच्या कारणाने शमीची इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवड केली गेली नाही. त्यावरून शमीने थेट निवड समिती अध्यक्षांशी पंगा घेतला. आगरकरने शांत डोक्याने त्याच्या टीकेला उत्तर दिले. पण, आता तर मोहम्मद शमीचा पद्धशीर काटा काढल्याची चर्चां रंगली आहे, कारण घटनाच तशी घडली आहे..मोहम्मद शमीने रणजी करंडक २०२५-२६ च्या हंगामातील पहिल्याच सामन्यात बंगालचे प्रतिनिधित्व करताना उत्तराखंडविरुद्ध दोन्ही डावांत मिळून ७ ( ३-३७ व ४-३८) विकेट्स घेतल्या. आता तरी आपली निवड होईल अशी आशा त्याला होती, परंतु BCCI ने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या चारदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी जाहीर केलेल्या भारत अ संघात त्याला संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे शमीचे चाहते नाराज झाले आहेत. .Rishabh Pant कडे भारतीय संघाचे नेतृत्व! १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेची निवड; जाणून घ्या कधी व केव्हा होणार हायव्होल्टेज मालिका.रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली भारत अ संघ दोन सामन्यांची ही मालिका खेळणार आहे. चार दिवसांच्या दोन सामन्यांसाठी थोड्याफार बदलांसह दोन संघ जाहीर केले गेले आहेत. या संघात अंशूल कंबोज, यश ठाकूर, खलील अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज व आकाश दीप या जलदगती गोलंदाजांना संधी दिली गेली आहे. या संघात मोहम्मद शमी फिट बसला असता आणि त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी दावेदारी सांगता आली असती..त्याचवेळी या संघात सर्फराज खान व इशान किशन या दोघांची नावं नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले आहे. सर्फराज इंग्लंड दौऱ्यावर भारत अ संघाचा सदस्य होता आणि त्याने एका सराव सामन्यात ९२ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतरही त्याला मुख्य मालिकेत संधी मिळाली नाही. त्याशिवाय त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्ध घरच्या मैदानावर झालेल्या मालिकेसाठीही निवडले गेले नाही. सर्फराजने तंदुरुस्तीसाठी ८-१० किलो वजन कमी केले आणि रणजी करंडक स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात त्याने जम्मू-काश्मीरविरुद्ध ४२ व ३२ धावांची उपयुक्त खेळीही केली. .India Semi Final Scenario : श्रीलंकेच्या विजयाने भारताचा मार्ग सुकर झाला; उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचं गणित आणखी सोपं झालं.तेच इशान किशननेही बराच काळ भारतीय संघाबाहेर आहे. त्यानेही रणजी करंडकाच्या लढतीत झारखंड संघाचे नेतृत्व करताना तामिळनाडूविरुद्ध १७३ धावांची खेळी केली होती. त्याच्याकडेही भारत अ संघ निवडताना दुर्लक्ष केले गेले आहे.