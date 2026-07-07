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Team India New Coach: झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी टीम बदलली, आता कोचही बदलणार, गौतम गंभीरचा पत्ता कट ? नेमकी भानगड काय?

Team India coach for Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट संघाच्या झिम्बाब्वे दौऱ्यापूर्वी मोठी घडामोड समोर आली आहे. संघात बदल झाल्यानंतर आता प्रशिक्षकपदातही बदल होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र, गौतम गंभीर यांची हकालपट्टी झालेली नसून हा निर्णय पूर्णपणे नियोजनाचा भाग असल्याचे समोर आले आहे.
Gautam Gambhir replaced for Zimbabwe tour

Gautam Gambhir replaced for Zimbabwe tour

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir replaced for Zimbabwe tour & Asian Games 2026: झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी निवडलेल्या भारतीय संघात बरेच बदल पाहायला मिळाले, संजू सॅमसनला विश्रांती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला गेला. बीसीसीआयने तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी संघ जाहीर केल्यानंतर आता एक मोठी अपडेट्स समोर येत आहे. संघात खेळाडूंच्या बदलीनंतर आता मुख्य प्रशिक्षकही नवीन दिसणार आहे. झिम्बाब्वे दौरा आणि आशियाई स्पर्धेसाठी टीम इंडियासोबत गौतम गंभीर नव्हे, तर दुसराच खेळाडू मुख्य प्रशिक्षक म्हणून जाणार आहे.

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