Team India New Coach: झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी टीम बदलली, आता कोचही बदलणार, गौतम गंभीरचा पत्ता कट ? नेमकी भानगड काय?

Gautam Gambhir replaced for Zimbabwe tour & Asian Games 2026: झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी निवडलेल्या भारतीय संघात बरेच बदल पाहायला मिळाले, संजू सॅमसनला विश्रांती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला गेला. बीसीसीआयने तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी संघ जाहीर केल्यानंतर आता एक मोठी अपडेट्स समोर येत आहे. संघात खेळाडूंच्या बदलीनंतर आता मुख्य प्रशिक्षकही नवीन दिसणार आहे. झिम्बाब्वे दौरा आणि आशियाई स्पर्धेसाठी टीम इंडियासोबत गौतम गंभीर नव्हे, तर दुसराच खेळाडू मुख्य प्रशिक्षक म्हणून जाणार आहे. .हाती आलेल्या वृत्तानुसार झिम्बाब्वे दौरा व आशियाई स्पर्धेसाठी भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि CoE चा प्रमुख व्ही व्ही एस लक्ष्मण ( VVS Laxman) मुख्य प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. यासोबतच लक्ष्मणच्या कोचिंग टीममध्ये काही नवीन चेहरेही दिसतील. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार,लक्ष्मण झिम्बाब्वे दौरा आणि जपानमधील आशियाई स्पर्धेसाठी टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून जाणार आहे..WI s SL 2nd Test: दुर्दैवी विकेट! शे होपने Wide बॉल सोडला अन् किपरला कष्ट न करता मिळाली विकेट, Viral Video ने सारे चक्रावले.गौतम गंभीर आणि लक्ष्मम यांच्यात प्रशिक्षणाची जबाबदारी विभागण्याचा निर्णय भारताचे व्यग्र आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रक आणि आशियाई स्पर्धा व वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका एकाचवेळी येत असल्याने घेण्यात आला आहे. हृषिकेश कानीटकर फलंदाजी प्रशिक्षक आणि सुनील जोशी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून या दोन दौऱ्यांवर काम पाहतील. बांगलादेशविरुद्धच्या मालिकेतही हे तिघं प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत दिसण्याची शक्यता आहे. .इंग्लंडविरुद्धची वन डे मालिका संपल्यानंतर काही दिवसांतच, झिम्बाब्वेविरुद्धची तीन सामन्यांची वन डे मालिका २३ जुलैपासून सुरू होईल. या दौऱ्यासाठी सध्याच्या भारतीय संघासोबत गंभीर इंग्लंडमध्ये असल्याने, झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेसाठी लक्ष्मणला मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी देण्याचा निर्णय पूर्णपणे योग्य ठरतो. आशियाई स्पर्धा १९ सप्टेंबरपासून सुरू होऊन ४ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहेत. ही स्पर्धा वेस्ट इंडिजच्या भारत दौऱ्याच्या काळातच होणार आहे. भारतीय संघ २७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत वेस्ट इंडिजविरुद्ध ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामने खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.