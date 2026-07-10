IND vs ENG : ना वैभव, ना संजू... टीम इंडियाची खरी डोकेदुखी 'दोन' खेळाडूंनी वाढवली; पाचव्या सामन्यातून त्यांची हकालपट्टी निश्चित

Tilak Varma and Washington Sundar Under Pressure : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाचा आणखी एक लाजीरवाणा पराभव.. इंग्लंडने चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत ९ विकेट्स व ३७ चेंडू राखून विजय मिळवताना पाच सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी आघाडी घेतली. २०२३ नंतर भारतीय संघ प्रथमच ट्वेंटी-२० मालिका हरला आणि इंग्लंडने १२ वर्षानंतर भारताविरुद्धची मालिका जिंकली. या लाजीरवाण्या कामगिरीनंतर पुन्हा एकदा भारतीय संघाच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. संजू सॅमसनला खराब कामगिरीमुळे बाहेर बसवले, परंतु अशाच दुसऱ्या खेळाडूला अभय दिलं जात आहे. त्यामुळे नेटकरी खवळले आहेत..तिसऱ्या सामन्यात ७६ धावांत गार झाल्यानंतर भारताकडून काल कडवी टक्कर अपेक्षित होती. पण, श्रेयसच्या नाबाद ८० धावा सोडल्यास भारतीय फलंदाजी अपयशी ठरली. १९०-२०० धावा होणाऱ्या खेळपट्टीवर भारताला ७ बाद १५८ धावा करता आल्या. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक व सलामीवीर फिल सॉल्ट यांनी १३.५ षटकांत हा सामना संपवला. दोघांनी १४६ धावांची अभेद्य भागीदारी केली आणि इंग्लंडचा ९ विकेट्सने विजय पक्का केला. ब्रूक ३५ चेंडूंत ७९, तर सॉल्ट ४२ चेंडूंत ५९ धावांवर नाबाद राहिला..IND VS ENG 4TH T20I: भारतीय संघ जिंकत नसेल तर...! पराभवानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरचं मोठं विधान; म्हणाला, हे खेळाडू...१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणानंतर सलग तिसऱ्या सामन्यात अपयश आले. त्याने आतापर्यंत तीन सामन्यांत १४, १३, १५ अशा धावा केल्या. अभिषेक शर्माही अपयशी ठरल्याने भारताला अपेक्षित आक्रमक सुरूवात करता आली नाही आणि त्याचे दडपण अन्य फलंदाजांवर वाढले. इशान किशन व श्रेयस अय्यर हेही चमकदार कामगिरी करू शकले नाही. पण, एक खेळाडू जो खराब कामगिरी करूनही संघात असल्याने आता टीका होतेय. जो नियम संजूसाठी तोच या खेळाडूसाठी का नाही, असा सवाल केला जातोय..या खेळाडूला भारताचा भविष्याचा कर्णधार म्हणून पाहिले जातेय, परंतु त्याची कामगिरी चर्चेचा विषय ठरली आहे. तो खेळाडू म्हणजे तिलक वर्मा... तिलकला मागील पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांत ५५, १२, २४, ३, ११ अशाच धावा करता आल्या आहेत. कालच्या सामन्यात त्याच्या फलंदाजीचा क्रमही बदलण्यात आला, पंरतु अपयशाने त्याची पाठ काही सोडली नाही. पाचव्या सामन्यात तिलकला विश्रांती देऊन संजूला खेळवल्यास आश्चर्य वाटायला नको...तारीख ठरली! बिग बॅश लीगची मॅच चेन्नईत; क्रिकेट इतिहासात प्रथमच असं घडणार, वाचा कोणते संघ भारतात येणार....वॉशिंग्टन सुंदरनेही टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवली आहे. अष्टपैलू म्हणून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा अडवून बसलेल्या वॉशिंग्टनला फार काही चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. त्याला इंग्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांत ९ व ५ धावा करता आल्या, तर गोलंदाजीत एकही विकेट त्याने मिळवली नाही. त्यामुळे त्याचेही स्थान धोक्यात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.