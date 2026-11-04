New Zealand vs India 1st ODI Marathi Live Score : ट्वेंटी-२० मालिकेत धावांचा पाऊस पाहायला मिळाल्यानंतर आता उत्सुकता आहे, ती वन डे मालिकेची. या मालिकेतून टीम इंडियात मोठ मोठे धुरंदर मैदानावर उतरलेले दिसणार आहेत. विराट कोहली, रोहित शर्मा यांचा खेळ पाहण्याची साऱ्यांनाच आतुरता आहे, कारण या दोन महान खेळाडूंचा हा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा आहे. न्यूझीलंडच्या इडन पार्कवर पहिला वन डे सामना आज होतोय आणि येथे २००७ मध्ये ३४० ही सर्वोच्च धावसंख्या उभारली गेली होती. पण, ऑकलंड येथील मागील दोन वन डे सामन्यात लक्ष्याचा पाठलाग करणारा संघ अनुक्रमे १५० व ७६ धावांवर गुंडाळला गेला होता. त्यामुळे येथे दुसऱ्या डावात फलंदाजी करणे अवघड आहे..पण, ही खेळपट्टी फलंदाजांची परीक्षा घेणारी ठरू शकते, कारण येथे चेंडूला चागंली उसळी मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत विराट व रोहित यांचा अनुभव कामी येणार आहे. ही दोघं वेस्ट इंडिजविरुद्ध शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. न्यूझीलंडला वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीत भारताकडून हार पत्करावी लागली होती, परंतु उभय देशांमधील द्विदेशीय मालिका त्यांनी जिंकली आहे. न्यूझीलंडने त्यांच्या शेवटच्या आठ वन डे मालिकांपैकी सात मालिका जिंकल्या आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st ODI: उद्या पहिला वन डे सामना अन् एक, दोन नव्हे, तर सहा खेळाडूंची माघार; दुखापतीच्या ग्रहणाने संघ अडचणीत, भारत....न्यूझीलंडचा दबदबायापूर्वी जेव्हा हे दोन संघ वन डे मालिकेत आमनेसामने आले होते, तेव्हा न्यूझीलंडने २-१ ने विजय मिळवला होता. न्यूझीलंडमध्ये भारताची कामगिरीही फारशी प्रभावी नाही, जिथे त्यांनी शेवटचा वन डे सामना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये जिंकला होता. तेव्हापासून, त्यांनी या भूमीवर दोन वन डे मालिका खेळल्या असून, त्यात त्यांना ३-० आणि १-० ने पराभव पत्करावा लागला आहे. दुसऱ्या मालिकेतले दोन सामने पावसामुळे रद्द झाले..नाणेफेक कोणी जिंकली?रिमझिम पावसामुळे नाणेफेकीला २० मिनिटे विलंब झाला... पावसाने विश्रांती घेतल्यावर भारतीय खेळाडू मैदानावर सरावासाठी आले आणि चाहत्यांनी रोहित-विराट नावाचा गजर सुरू केला. या दोन खेळाडूंसाठी प्रचंड क्रेझ इथे पाहायला मिळेल. भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मागील दोन सामन्यांचा निकाल पाहता गिलचा हा लक्ष्याचा पाठलाग करण्याचा निर्णय आत्मघातकी ठरू शकतो. .भारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग.न्यूझीलंड - टिम सेइफर्ट, विल यंग, डॅरिल मिचेल, टॉम लॅथम, ग्लेन फिलिप्स, मायकल ब्रेसवेल, मिचेल सँटनर, नॅथन स्मिथ, काईल जेमिसन, जेकब डफी, मॅट हेन्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.