New Zealand vs India 1st ODI Marathi Live Score : भारत-न्यूझीलंड पहिल्या वन डे सामन्यात भारतीय गोलंदाजांचा दबदबा पाहायला मिळाला.. अर्शदीप सिंग ( ४ विकेट्स) , गुरनूर ब्रार ( २) , अंशुल कंबोज ( २) यांनी शिस्तबद्ध गोलंदाजी करताना न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना दडपणाखाली ठेवले. त्यात रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या चपळ क्षेत्ररक्षणाने आजच्या सामन्याला एका वेगळ्या क्षितिजावर नेऊन ठेवले..अर्शदीप सिंगने पहिल्या १० षटकात न्यूझीलंडच्या विल यंग ( ९) व हेन्री निकोल्स ( ९) यांना बाद केले. भारतीय क्षेत्ररक्षकांकडून पॉवर प्लेमध्ये चुका झाल्या आणि त्याची भरपाई नंतर रोहित व विराट यांनी भरून काढली. गुरनूर ब्रारने सेट फलंदाज सेइफर्टला ( ३८) माघारी पाठवून किवींना खूप मोठा धक्का दिला. त्यात रोहितने चपळाईने डाईव्ह मारून हॅरिल मिचेल ( २८) याचा केलेला रन आऊट सामन्यात चर्चेचा विषय ठरला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st ODI Live : विराट कोहलीची SENSATIONAL catch; सेलिब्रेशन लाजवाब... न्यूझीलंडचे ६ फलंदाज तंबूत Video Viral.गुरनूरने त्याच्या पुढील षटकात स्वतःच्याच गोलंदाजीवर टॉम लॅथमचा ( ३) अविश्वसनीय झेल टिपला. किवींचा निम्मा संघ ९७ धावांत तंबूत पाठवून भारताने सामन्यावरील पकड मजबूत केली. अंशुल कंबोजचे विशेष कौतुक करतायला हवे. ७ षटकांत केवळ १३ धावा देणाऱ्या अंशुलने नंतर दोन विकेट्स घेतल्या. मिचेल सँटनर ( ४) व नॅथन स्मिथ ( १) यांना त्याने बाद केले. गेल्या दहा वर्षांत घरच्या मैदानावर १०० पेक्षा कमी धावांत पहिले पाच गडी गमावण्याची न्यूझीलंडची ही नववी वेळ आहे; यापूर्वीच्या आठ प्रसंगांपैकी एक वगळता त्यांना सर्व प्रसंगी पराभव पत्करावा लागला आहे (त्यांचा एकमेव विजय २०२२ मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध झाला होता). .अर्शदीपला पुन्हा गोलंदाजीला आणले आणि त्याने कायले जेमिन्सनची ( १) विकेट मिळवून दिली. अंशुलने १०-२-२२-२ अशी स्पेल टाकून निवड समितीला प्रभावित केले. ग्लेन फिलिप्सने भारताची डोकेदुखी वाढवलेली, परंतु अर्शदीपने त्याचाही काटा काढला. फिलिप्स ५१ चेंडूंत २ चौकार व १ षटकारांसह ३० धावांवर झेलबाद झाला. गुरनूनरे आणखी एक विकेट घेताना किवींचा डाव ४०.२ षटकांत १८५ धावांवर गुंडाळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.