India vs New Zealand DLS target calculation explained : भारताने पहिल्या वन डे सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध मजबूत पकड घेतली आहे, परंतु पावसामुळे सामना थांबला आहे. ऑकलंडमध्ये अजूनही पाऊस सुरू आहे आणि ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास भारतासमोर सुधारित लक्ष्य ठेवले जाऊ शकते. १८६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने १०.५ षटकांत १ बाद ५४ धावा केल्या आहेत. रोहित शर्माची विकेट मिळवली असली तरी न्यूझीलंडसमोर कर्णधार शुभमन गिल व विराट कोहली यांनी आव्हान उभं केलं आहे. पावसामुळे षटकं वाया गेल्यास भारतासमोर सुधारित लक्ष्य किती असेल, हे जाणून घेऊयात...अर्शदीप सिंग ( ४-७०), गुरनूर ब्रार ( ३-४४) व अंशुल कंबोज ( २-२२) यांच्या भेदक माऱ्यासमोर न्यूझीलंडचा संघ ४०.२ षटकांत १८५ धावांत गुंडाळला गेला. टीम सेइफर्ट ( ३८), ग्लेन फिलिप्स ( ३०), ब्लेअर टिकनर ( ३४) व डॅरिल मिचेल ( २८) यांनी चांगला प्रयत्न केला. पण, भारतीय गोलंदाजांसमोर त्यांचा निभाव लागला नाही. लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहित शर्मा भोपळ्यावर माघारी परतला. पण, गिल ( १७) व विराट ( २९) यांनी चांगला खेळ केला. १ बाद ५४ धावांवर पावसाची सुरुवात झाली आणि खेळ थांबला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st ODI Live : विराट कोहलीची SENSATIONAL catch; सेलिब्रेशन लाजवाब... न्यूझीलंडचे ६ फलंदाज तंबूत Video Viral.ग्राऊंड्समन्सनी खेळपट्टी किंवा धावपट्टी झाकलेली नाही. याचा अर्थ पाऊस लवकरच थांबेल अशी त्यांना अपेक्षा आहे. जोरदार वाराही वाहत आहे. हे मैदान पाण्याचा चांगला निचरा होणारे आहे, त्यामुळे पाऊस थांबल्यावर सुमारे १५-२० मिनिटांत खेळ पुन्हा सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. पण, पावसाची अशीच हजेरी अधुनमधून येत राहिली तर भारताला २० षटकांचं गणित साधावं लागेल. १ विकेट्स गमावल्यानं भारताला २० षटकांपर्यंत ४७ धावा करणे गरजेचे होते आणि भारत सध्या याच्या खूप पुढे आहे. पावसामुळे किती षटकं वाया जातात, यावर सुधारित लक्ष्य ठेवले जाईल..India's revised targets (In case of overs lost):१० षटकं वाया गेल्यास ४० षटकांत १६७ धावांचे लक्ष्य२० षटकं वाया गेल्यास ३० षटकांत १३७ धावांचे लक्ष्य३० षटकं वाया गेल्यास २० षटकांत ९२ धावांचे लक्ष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.