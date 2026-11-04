IND vs NZ 1st ODI Live : विराट कोहलीने इतिहास रचला, वन डे क्रिकेटमध्ये अभूतपूर्व विश्वविक्रम नोंदवला; जगातला पहिलाच फलंदाज...

India vs New Zealand DLS target calculation explained : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यात विराट कोहलीने ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद केली. वनडे क्रिकेटमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना १३ हजार धावांचा टप्पा पार करणारा विराट हा जगातील पहिलाच फलंदाज ठरला आहे. .अर्शदीप सिंग ( ४-७०), गुरनूर ब्रार ( ३-४४) व अंशुल कंबोज ( २-२२) यांनी आज कमाल केली. त्याच्या भेदक माऱ्यासमोर न्यूझीलंडचा डाव १८५ धावांवर गडगडला. टीम सेइफर्ट ( ३८), ग्लेन फिलिप्स ( ३०), ब्लेअर टिकनर ( ३४) व डॅरिल मिचेल ( २८) यांनी चांगला प्रयत्न केला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहित शर्मा भोपळ्यावर माघारी परतला. भारताच्या १ बाद ५४ धावा असताना पावसाची सुरुवात झाली आणि खेळ थांबला होता. पण, २० मिनिटांचाच खेळ वाया गेल्याने भारतासमोर ४० षटकांत १६७ धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवले गेले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st ODI Live : २० षटकांत ९२ धावांचे लक्ष्य... पावसाचा खोडा अन् भारतासमोर किती धावाचं असू शकतं सुधारित लक्ष्य? .दरम्यान, विराटने १२ वी धाव घेताच तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज म्हणून १३,००० वन डे धावा करणारा जगातील पहिल्या खेळाडूचा मान पटकावला. वन डे सामन्यांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत रिकी पाँटिंग दुसऱ्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या माजी कर्णधाराने ३३० वेळा फलंदाजी करत १२,६६२ धावा केल्या आहेत. तिसऱ्या क्रमांकाचा १०,००० पेक्षा जास्त वन डे धावा करणारे कोहली आणि पाँटिंग हे एकमेव दोन खेळाडू आहेत..Most ODI runs as No. 3 batter१३०००* - विराट कोहली ( २५४ सामने)१२६६२ - रिकी पाँटिंग ( ३३५ सामने)९७४७ - कुमार संगकारा ( २४३ सामने )७७४ - जॅक कॅलिस ( २०४ सामने)६५०४ - केन विलियम्सन ( १४३ सामने )६०५४ - बाबर आझम ( १२५ सामने ).Most runs in ODIs against New Zealand१९७१ - रिकी पाँटिंग ( ५१ सामने )१९०९* - विराट कोहली ( ३७ सामने )१७५० - सचिन तेंडुलकर ( ४२ सामने )१५६८ - कुमार संगकारा ( ४७ सामने )१५१९ - सनथ जयसूर्या ( ४७ सामने ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.