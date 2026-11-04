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IND vs NZ 1st ODI Live : विराट कोहलीने इतिहास रचला, वन डे क्रिकेटमध्ये अभूतपूर्व विश्वविक्रम नोंदवला; जगातला पहिलाच फलंदाज...

Virat Kohli creates historic world record : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद केली.
India vs New Zealand ODI Series

Virat Kohli scripts history by becoming the first batter to score 13,000 ODI runs at number three

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand DLS target calculation explained : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यात विराट कोहलीने ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद केली. वनडे क्रिकेटमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना १३ हजार धावांचा टप्पा पार करणारा विराट हा जगातील पहिलाच फलंदाज ठरला आहे.

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