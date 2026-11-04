New Zealand vs India 1st ODI Marathi Live Score : भारतीय गोलंदाजांनी यजमान न्यूझीलंडला पहिल्या वन डे सामन्यात जेरीस आणले. अर्शदीप सिंगने सुरुवातीलाच दोन धक्के दिल्यानंतर गुरनूर ब्रारने दोन महत्त्वाच्या विकेट्स मिळवल्या. ३९ वर्षीय रोहित शर्माने क्षेत्ररक्षणात दाखवलेली चपळता वाख्याण्यजोग होती आणि त्याने एक महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. अंशुल कंबोजच्या माऱ्याचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. त्यात विराट कोहलीने ( VIRAT KOHLI CATCH ) टिपलेला अविश्वसनीय झेलने किवी समर्थकांची बोलती बंद केली..नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा शुभमन गिलचा निर्णय अर्शदीपने योग्य ठरवला. सुरुवातीच्या षटकांत भारताच्या क्षेत्ररक्षकांनी झेल सोडले, रन आऊटची संधी गमावली... पण, अर्शदीपने व्याजासकट वसूली केली आणि विल यंग ( ९) व हेन्री निकोल्स ( ९) यांना माघारी पाठवले. किवींना १० षटकांत ४५ धावाच करता आल्या आणि त्यांनी दोन विकेट्स गमावल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.जीवदान मिळालेल्या टीम सेइफर्ट व डॅरिल मिचेल यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न गुरनूर ब्रारने हाणून पाडला. त्याने सेइफर्टला ३८ धावांवर झेलबाद केले. पुढच्या षटकात गुरनूरने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर टॉम लॅथमचा ( ३) घेतलेला अविश्वसनीय झेल, एक वेगळीच ऊर्जा भरणारा ठरला. त्यात ३९ वर्षीय रोहितने डाईव्ह मारून केलेला रन आऊट चर्चेचा विषय ठरतोय. त्याच्या चपळाईला यष्टिरक्षक लोकेश राहुलची साथ मिळाली आणि मिचेल २८ धावांवर रन आऊट झाला..न्यूझीलंडने ९७ धावांवर निम्मा संघ गमावला. शिस्तबद्ध गोलंदाजी करणाऱ्या अंकुश कंबोजने कर्णधार मिचेल सँटनरचा ( ४) त्रिफळा उडवून संघाला आणखी अडचणीत आणले. ७ षटकांत २ निर्धाव षटकं टाकणाऱ्या अंशुलने त्याच्या पुढील षटकात नॅथन स्मिथला ( १) बाद केले. विराट कोहलीने दुसऱ्या स्लीपमध्ये भन्नाट झेल टिपला. .झेल घेतल्यानंतर विराटने केलेले सेलिब्रेशन आणि त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभाव सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत. विराटचा हा जबरदस्त झेल सध्या व्हायरल होत आहे. या विकेटमुळे न्यूझीलंडला सहावा धक्का बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.